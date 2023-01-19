Hrant Dink Ankara’da anıldı: Bu ülkeye barışı getireceğiz

Nur Kaplan

ANKARA – Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink katledilişinin 16’ncı yıldönümünde anıldı. İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi önünde gerçekleştirilen anma etkinliği saygı duruşuyla başladı. Anmaya katılanların ellerinde “Katillerinden hesap soracağız” ,“Hepimiz Hrant’ız hepimiz Ermeni’yiz”, “Hrant İçin Adalet İçin”, “Asla unutmayacağız unutturmayacağız” dövizleri taşırken, Ahmed Arif’in “Anadoluyum” şiiri okundu ve “Sarı Gelin” parçası çalındı.

‘HUKUK KATLİAMI’

İnsan Hakları Derneği Ankara Şube Başkanı Sevil Turgut, Hrant Dink’in katledilmesinin önceden bilindiğini, dava sürecinin yıllarca devam ettiğini ve bir ‘hukuk katliamı’ yaşandığını belirtti. Hakikatin tüm dünya tarafından bilindiğini ifade eden Turgut, yüzleşme gerçekleşmeden eşit bir ülkenin kurulamayacağını söyledi.

‘ONA KIYDILAR VE HER ŞEY DAHA KÖTÜYE GİTTİ’

İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, Türkiye’nin geleceğe güvenle bakabilmesi için geçmişiyle yüzleşmesi gerektiğini ifade etti. Yüzleşmek için hakikatin gerektiğini söyleyen Türkdoğan, şunları kaydetti:

“Hrant, barış sever, insan sever bir gazeteciydi. Ona kıydılar ve her şey daha kötüye gidiyor. Geçmişle mücadele sürecine girilirse onarıcı ve adaletli toplumsak barış tesis edilir. 8 yıldır silahlı çatışma içindeyiz, bunun sonu Hrant’ın cinayetinin aydınlatılmasından geçiyor. Başka arkadaşlarımıza kıyılmaması için mücadele ediyoruz. Bu topraklara barışı getireceğiz.”

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