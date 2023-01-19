Canlı yayında Müslüman oldu! ‘Muhabbet Kapısı’ programına damga vurdu

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan ‘Muhabbet Kapısı’ programına telefonla bağlanan Hristiyan bir gencin Müslüman olması canlı yayına damga vurdu. Prof. Dr. Mustafa Karataş’tan yardım isteyen gencin Kelime-i Şehadet getirmesi ekran başındakilere duygu dolu anlar yaşattı. İşte canlı yayına damga vuran o anlar…

Ekranların sevilen ismi Mustafa Karataş ve Nursel Tozkoparan’ın sunduğu Muhabbet Kapısı, dini doğru bir şekilde yaşamak isteyenler için çok özel konularla her perşembe günü evlere konuk olmaya devam ediyor. Muhabbet Kapısı’nın bu hafta yayınlanan bölümünde Hristiyan olmuş bir Türk gencinin hikayesi ekranlara damga vurdu. Bir arkadaşıyla Hristiyan olma sürecini anlatan gencin bundan pişmanlık duyup yeniden Müslüman olmayı istemesi Mustafa Karataş ve Nursel Tozkoparan ile birlikte tüm izleyenleri duygulandırdı.

Kanal 7 Muhabbet Kapısı programı

CANLI YAYINDA MÜSLÜMAN OLDU!

İstanbul’dan canlı yayına bağlanan Recep Bey, iki gün önce bir arkadaşıyla kiliseye gidip Hristiyan olduklarını söyledi. Ancak akabinde pişman olduğunu belirten izleyici, yeniden Müslüman olmak istediğini ve bunun için ne yapması gerektiğini Prof. Dr. Mustafa Karataş’a sordu.

Hristiyan bir Türk genci canlı yayında Müslüman oldu

Arkadaşıyla birlikte İslam dinine geri dönmek isteyen izleyiciye Karataş, kelime-i şehadet getirmesini söyledi. Karataş’ın telkinleriyle Kelime-i Şehadet ve Kelime-i Tevhid getirdikten sonra Amentü duasını da okuyan Recep Bey’in heyecanı dikkatlerden kaçmadı.

Mustafa Karataş

Canlı yayında yaşanan bu duygu dolu anlar sosyal medya gündeminde yer aldı.

Nursel Tozkoparan

Kelime-i Şehadet Arapçası, Türkçe okunuşu ve anlamı:

Arapçası: اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Türkçe okunuşu: “Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü.”

Anlamı: Ben şehadet ederim ki, Allah’dan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki, Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve Resûlüdür.

Kelime-i Tevhid Arapçası, Türkçe okunuşu ve anlamı:

Arapçası: لَا اِلَهَ اِلَّا اللهْ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللهْ

Türkçe okunuşu: Lâ ilâhe İllallâh, Muhammedur Rasûlullah

Anlamı: Allah’tan başka İlah yoktur. Hazreti Muhammed (S.A.V.) Allah’ın Resulüdür.”

Amentü duası Arapçası, Türkçe okunuşu ve anlamı:

Arapçası:

Amentü duası

Türkçe okunuşu: Amentü billahi ve melâiketihi, ve kütübihî ve rusülihî ve’l yevmi’l-âhıri ve bi’l-kaderi, hayrihî ve şerrihi mina’llâhi teâlâ ve’l-ba’sü ba’de’l mevt. Haggun, Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlühü.

Anlamı: Ben Allâh-ü Te’âlâ’ya, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere; hayır ve şerrin Allâh-ü Te’âlâ’nın yaratmasıyla olduğuna inandım. Öldükten sonra dirilmek de haktır. Ben şahadet ederim ki, Allâh-ü Te’âlâ’dan başka ilâh yoktur. Ve yine şahadet ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O’nun kulu ve peygamberidir.

https://www.yasemin.com/masiva/haber/2995264-canli-yayinda-musluman-oldu-muhabbet-kapisi-programina-damga-vurdu