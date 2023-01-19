Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Seçim Tertip Heyeti Duyurusu

Seçim Tertip Heyetimiz, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü’nün 17.01.2023 tarih ve E-62304390-130.02-384260 sayılı yazısı ile Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Seçimini yapmak üzere yetkili kılınmış ve çalışmalarına olduğu yerden devam etmiştir.

18 Haziran 2022 tarih ve 31870 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Cemaat vakıfları Seçim Yönetmeliği’nin 13. maddesi gereğince BEYOĞLU ÜÇ HORAN ERMENİ KİLİSESİ VAKFI Yönetim Kurulu Seçimine ilişkin ilan etmesi gereken kanunen zorunlu unsurları 19.01.2022 tarihli “Duyuru” başlıklı yazısı ile Cemaat mensuplarına yazılı ve görsel basın aracılığıyla bildiren Heyetimiz, anılan duyuruda kısa ve özet halde ele alınan hususları detaylandırmak ve ilave açıklamalar getirmek üzere işbu basın bildirimini de ayrıca hazırlamıştır. Bu bildirim dahilinde yazılı olan hususlar, aynı zamanda Heyetimizin 18.01.2023 tarihli son toplantısında görüşülüp, karara bağlanan konulardan ibarettir.

BEYOĞLU ÜÇ HORAN ERMENİ KİLİSESİ VAKFI (“Vakıf”) Yönetim Kurulu seçimi 12 Mart 2023 tarihinde ve 09:00-17:00 saatleri arasında Vakfa bağlı Meşelik Sok. No:24 Taksim, Beyoğlu adresinde yerleşik ÖZEL ESAYAN ERMENİ OKULU; Marmara Cad. No:47, Kocamustafapaşa, Fatih adresinde yerleşik SAMATYA SULU MANASATIR SURP KEVORK ERMENİ KİLİSESİ VAKFI, Şahadet Sok. No:13 Feriköy Şişli adresinde yerleşik FERİKÖY SURP VARTANANTS ERMENİ KİLİSESİ VAKFI, Abide-i Hürriyet Cad. No:140 Şişli adresinde yerleşik KARAGÖZYAN ERMENİ YETİMHANESİ VAKFI, Büyükdere, Çayırbaşı Cad. No:52 Sarıyer, İstanbul adresinde yerleşik BÜYÜKDERE SURP HRİPSİMYANTS ERMENİ KİLİSESİ VAKFI, Ortaköy Mecidiye mahallesi Cibinlik Sok. No:5 Beşiktaş adresinde yerleşik ORTAKÖY ERMENİ MERYEMANA SURP ASTVAZAZİN KİLİSESİ VE TARKMANÇAS İLE HRİPSİMYANS MEKTEPLERİ VE ERMENİ MEZARLIĞI VAKFI’nda gerçekleştirilecek olup, oy sandıkları okul ve/veya kilise salonlarına yerleştirilecektir.

Vakfın bulunduğu ve seçimde esas alınacak seçim çevresi, İstanbul İli Milletvekili seçimlerinde uygulanan; Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kâğıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu ilçelerinden müteşekkil 2. seçim bölgesidir.

İşbu duyuru metni ve Vakfa kayıtlı seçmen listesi, 25.01.2023 tarihi itibarıyla Sahne Sok. No:24/1 Hüseyinağa Mah. Tarlabaşı, Beyoğlu adresinde yerleşik Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakfı, Şahadet Sok. No:13 Feriköy Şişli adresinde yerleşik FERİKÖY SURP VARTANANTS ERMENİ KİLİSESİ VAKFI ve Marmara Cad. No:47, Kocamustafapaşa Fatih adresinde yerleşik SAMATYA SULU MANASATIR SURP KEVORK ERMENİ KİLİSESİ VAKFI’nda askıya çıkarılarak, 08.02.2023 iş günü sonu itibarıyla kesinleşecektir. Bu 15 günlük süre zarfında seçmen listelerine itiraz mümkün olup, isminin seçmen listesine eklenmesini (kaydedilmesini) talep eden şahısların, 18 yaşını ikmal etmiş ve T.C. vatandaşı olduklarını ispata yarar nüfus cüzdanları ile başvuru tarihinden geriye dönük, kesintisiz 6 ay süreyle ilgili seçim çevresinde ikamet ettiklerini tevsik eden, e-devlet üzerinden temin edilmiş tarihçeli yerleşim yeri belgesi ile birlikte mesai saatleri dahilinde FERİKÖY SURP VARTANANTS ERMENİ KİLİSESİ VAKFI, BEYOĞLU ÜÇ HORAN ERMENİ KİLİSESİ VAKFI veya SAMATYA SULU MANASATIR SURP KEVORK ERMENİ KİLİSESİ VAKFI bünyelerinde bulunan Seçim Tertip Heyetimiz’in Yazı İşleri ve İletişim ofislerinden herhangi birine başvurmaları gerekmektedir. Tüm talep ve itirazların, dayanak belgeleriyle birlikte yazılı şekilde ve ilgilileri tarafından bizzat yapılması geçerlilik şartıdır.

Seçim, blok liste usulüyle yapılacak olup, Yönetim Kurulu adaylık başvurularının 11 asil + 6 yedek üyeden oluşan blok listeler halinde ve yazılı şekilde olmak üzere en geç 08.02.2023 iş günü sonuna kadar FERİKÖY SURP VARTANANTS ERMENİ KİLİSESİ VAKFI bünyesinde bulunan Seçim Tertip Heyetimiz’in Yazı İşleri ve İletişim Ofisine yapılması icap etmektedir. Genel anlamıyla Vakfın okulu ve kilisesi bulunması ve faaliyet hacminin de yüksek olması hasebiyle vakfın işleyişi ve gereksinimleri nazara alınarak 11 asil + 6 yedek üye sayısında karar kılınmıştır.

Yönetim Kurulu adayları, 18 yaşını ikmal etmiş ve T.C. vatandaşı olduklarını ispata yarar T.C. Kimlik numarası içeren (yeni) nüfus cüzdanları (asıl + 1 adet fotokopi) ve başvuru tarihinden geriye dönük, kesintisiz 6 ay süreyle ilgili seçim çevresinde ikamet ettiklerini tevsik eden, e-devlet üzerinden temin edilmiş tarihçeli yerleşim yeri belgesinin yanı sıra e-devlet üzerinden temin edilmiş güncel (yeni tarihli) adli sicil kaydı ile yine e-devlet üzerinden temin edilmiş veya noter tasdikli öğrenim belgelerini veya mezuniyet belgelerini (Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı okur yazarlık belgesi ya da öğrenim belgesi) de başvuru esnasında ibraz etmelidirler.

Hemen belirtelim ki Seçim tarihi itibarıyla en az 6 aydan beri İstanbul 2. Bölge seçim çevresinde ikamet eden; 18 yaşını doldurmuş, seçmen listesine kayıtlı, T.C. Vatandaşı ve Ermeni Cemaati mensubu olan kişiler oy kullanabilecektir. Bu şartlardan herhangi birini haiz olmayan bir kimsenin oy kullanması kanunen caiz değildir.

Seçim Tertip Heyetimize yapılacak tüm başvuru, talep ve itirazların, ilgililerince T.C. Kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı veya şahsın kimliğini tereddütsüz şekilde ortaya koyan kanunen geçerli sair belge ibraz edilerek yapılması esastır. Keza seçim tarihinde de oy kullanacak seçmenlerin aynı minvalde resmî belge ibraz etmeleri gerekmektedir.

Son olarak Heyetimiz’in yürütmekte olduğu çalışmalar babında, seçim güvenliğinin dijital anlamda sağlanabilmesi için online altyapıya yönelik çalışma ve fikir teatilerimiz de aynı hızla devam etmektedir. 2022 yılı dahilinde gerçekleştirilen vakıf yönetim kurulu seçimlerinde görev alan seçim tertip heyetlerinde de yer almış ve değerli katkılar sunmuş, Sevan Haddeler ile Serdar Kasapçılar da Heyetimiz’in yapmış olduğu son toplantıya iştirak etmiş, teknik bilgi ve tecrübelerini aktarmışlardır. Sevan Haddeler, keza Heyetimiz’in yararlanacağı “dijital mükerrer oy engelleyici” ve “istatistiksel bilgi paylaşımı” isimli yazılımların tasarlayıcısı olan şirketin de yetkilisi olup, iş birliği ve fikir teatisinin seçim tarihine kadar devam etmesi gerektiği tüm hazirun tarafından karşılıklı vurgulanarak, toplantıya son verildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.