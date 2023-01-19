Almanya, Ezidi Soykırımı’nı tanıdı

Almanya, IŞİD’in Ezidilere yönelik katliamının soykırım olarak tanıdı. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, “Kararın bir fark yaratacağına derinden inanıyorum” dedi.

DUVAR – Almanya Federal Meclisi, IŞİD’in 2014 yılında Şengal’de Ezidilere yönelik katliamının soykırım olarak tanınmasını içeren önergeyi kabul etti. Meclis’teki oturuma katılan tüm milletvekilleri, önergeye ‘evet’ oyu verdi.

AA’nın aktardığına göre önergede, “Parlamento, ‘IŞİD tarafından 2014 yılında Irak topraklarında Ezidi toplumuna karşı işlenen suçların Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi bağlamında soykırım teşkil ettiğini’ kabul etmektedir” ifadeleri yer aldı. Önergeyi imzalayan milletvekilleri, Alman hükümetine, soykırımın siyasi ve hukuki olarak ele alınması için mevcut uluslararası ve ulusal yapıları desteklemeye devam etmesi ve BM özel soruşturma ekibi UNITAD’ın yetkilerini güçlendirmesi çağrısında bulundu.

Önergede, 5 binden fazla Ezidi’nin özellikle 2014’te Irak’ın kuzeyinde terör örgütü IŞİD tarafından işkence gördüğü ve vahşice öldürüldüğü belirtildi. Hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller (Grüne) ile ana muhalefette bulunan Hristiyan Birlik Partileri (CDU-CSU) tarafından hazırlanan önergede terör örgütü IŞİD’in Ezidilere yönelik soykırım suçu işlediğinin kabul edilmesi bekleniyordu.

‘KARARIN FARK YARATACAĞINA İNANIYORUM’

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da önergenin kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı. Baerbock, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Bu dünyadaki hiçbir parlamento kararı Ezidilerin acılarını dindiremez ancak bu kararın bir fark yaratacağına derinden inanıyorum” ifadesini kullandı. (DIŞ HABERLER)

https://www.gazeteduvar.com.tr/almanya-ezidi-soykirimini-tanidi-haber-1599179