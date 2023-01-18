İngiltere Kilisesi eşcinsel evliliklere izin vermeyecek, rahipler isterlerse çiftleri kutsayacak

İngiltere Kilisesi, bazı piskoposlar tarafından gündeme getirilen eşcinsel çiftlerin kiliselerde evliliklerine izin verilmesini öngören teklifi reddedeceğini ancak çiftlerin kutsanması konusunda din adamlarına esneklik tanınabileceğini duyurdu.

Kilise, asırlık kurumun evliliğin sadece bir erkek ve bir kadın arasında olabileceği ilkesine bağlı kalacağını yineledi.

İngiltere Kilisesi karar organı olarak bilinen yönetim kurulundaki bazı piskoposlar, uzun bir istişareden sonra söz konusu öneriyi genel kurulda gündeme getirme kararı almıştı.

Dünya genelindeki Anglikan kiliselerin “çatı organı” İngiltere Kilisesi, 165’e yakın ülkede 85 milyon kişiyi temsil ediyor.

Basına yapılan açıklamada, “Aynı cinsten çiftlerin İngiltere Kilisesi’nde hala evlilik yapamayacağı” bildirildi.

Bununla birlikte İngiltere Kilise açıklamasında, bu konuda açık kapı bırakılarak, zorunlu olmamakla birlikte isteyen din adamlarına eşcinsel çiftleri kutsama adına bu tür dini hizmetler verebilecekleri mesajı verildi

İngiltere, 2013 yılında eşcinsel çiftlerin resmi evliliğine onay verdi.

Bunun ardından bir grup piskopos tarafından başlatılan girişimde “resmi evlilik yapan eşcinseller için kilisede de dini tören düzenlenmesine olanak sağlanması” isteniyordu.

Din adamlarına esneklik sağlanıyor

İngiltere’nin önemli din adamlarından Canterbury Piskoposu Justin Welby , “Bugün önerdiğimiz teklifin bazıları için çok ileri, bazıları için yetersiz görüleceğini biliyorum. Ancak umarım üzerinde anlaştığımız konu hoşgörü, cömertlik ruhuyla ve ortak sağduyu ile olumlu karşılanır.” dedi.

Welby, geçen yıl yaptığı bir açıklamada Kilise’nin eşcinsel evliliklere ilkesel olarak karşı çıkacağını belirtirken, din adamlarını eşcinsel çitflere sevgiyle ve anlayışla yaklaşması tavsiyesinde bulunmuştu.

Bu arada İngiltere Kilise tarafından yapılan aynı açıklamada, LGBTQI bireylerden kiliselerde karşılaştıkları dışlanma ve kötü davranış için hafta içinde özür dileneceği bildirildi.

1534 yılında kuluna İngiltere Kilisesi, eşcinsel evliliklere karşı nasıl bir tavır alınacağı konusunda uzun zamandır ciddi görüş ayrılıkları yaşıyor.

https://tr.euronews.com/2023/01/18/ingiltere-kilisesi-escinsel-evliliklere-izin-vermeyecek-rahipler-isterlerse-ciftleri-kutsa