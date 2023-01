Hz. Muhammed tasvirini gösteren öğretim üyesini kovan üniversiteden geri adım: “İslamofobi ifadesini yanlış kullandık”

Derste Hz. Muhammed tasvirini gösteren öğretim üyesini kovan okul, İslamofobi iddiasından geri adım attı.

ABD’deki Hamline Üniversitesi’nin yönetim kurulu başkanı Ellen Watters, salı günkü açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Müslüman öğrencilerimizin endişelerini dinlemek ve onları desteklemek amacıyla kullandığımız dil, akademik özgürlüğe dair düşüncelerimizi yansıtmıyor. Öğrendiklerimizden yola çıkarak, ‘İslamofobi’ ifadesini kullanmamızın hatalı olduğuna karar verdik.

Açıklamada, üniversitesinin akademik özgürlüğü ikinci planda tuttuğunun doğru olmadığı da ifade edildi.

Üniversitede yarı zamanlı çalışan ve sanat tarihi dersi veren Erika López Prater, 6 Ekim’deki dersinde öğrencilerine 14. yüzyılda çizilen Hz. Muhammed tasvirlerini göstermişti.

Öğrencilerden Aram Wedatalla ise dersten sonra Prater’ı yönetim kuruluna şikayet etmişti. Derste olmayan diğer Müslüman öğrenciler de dine saldırı gerekçesiyle bu şikayeti desteklemiş ve yöneticilere eylem çağrısı yapmıştı.

Yaklaşık 1800 lisans öğrencisine sahip küçük özel üniversitenin yöneticileri, bunun bir İslamofobi örneği olduğunu savunarak 42 yaşındaki Prater’a gelecek dönem ders vermesi için yapılan teklifin geri çekildiğini iletmişti.

Üniversitenin başkanı Fayneese S. Miller’ın da imzaladığı e-postada, Hz. Muhammed’in tasvir edilmesini büyük bir günah ve küfür olarak gören Müslüman öğrencilere saygı gösterilmesinin, akademik özgürlükten önemli olduğunu savunulmuştu.

Öte yandan Prater, sömestr başında öğrencilere dağıttığı ders programında Hz. Muhammed ve Buda gibi kutsal kabul edilen kişilerin tasvirlerini göstereceğini önceden belirttiğini, bununla ilgili sorun yaşayacak kişilerin kendisiyle konuşmasını istediğini öne sürmüştü. Öğretim görevlisi, hiç kimsenin kendisine itiraz etmediğini savunmuştu.

Derste gösterilen tasvir, İslam dünyasının ilk resimli tarih kitaplarından biri olarak kabul edilen, Reşîdüddîn Fazlullah-ı Hemedânî’nin 14. yüzyılda yazdığı Câmiu’t-Tevârîh adlı eserde yer alıyor. Resimde melek Cebrail’in Hz. Muhammed’e ilk vahiyleri iletmesi bulunuyor.

Üniversite yetkililerinin açıklamasını değiştirmesinin, Prater’in okula dava açmasının ardından gelmesi de dikkat çekti.

Minnesota bölge mahkemesine yapılan şikayette Prater’in olay nedeniyle üniversitedeki pozisyonunu ve gelirini kaybettiği, manevi zarar gördüğü ve mesleki itibarının zedelendiği savunuldu.

Prater’in avukatı David Redden, üniversitenin yeni açıklamasının davalarındaki duruşlarını etkilemeyeceğini söyledi.

Independent Türkçe, New York Times, Fox News

Independent Turkce