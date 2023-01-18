Fener Rum Patriği Bartholomeos “Yılın Fotoğrafları” oylamasında tercihini “barıştan” yana kullandı

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Anadolu Ajansı’nın (AA) düzenlediği “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı.

Mehmet Kara

Bartholomeos, Balat’taki Fener Rum Patrikhanesi’nde, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği “haber”, “spor” ve “çevre-yaşam” kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.



Geride kalan

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşta zarar gören ve hayata tutunmaya çalışan sivillerin gündelik hayatına ilişkin karelerden etkilendiğini söyleyen Bartholomeos, haber dalında fotomuhabiri Alejandro Martinez’in Rusya saldırılarında hayatını kaybedenlerin cansız bedeni başında gözyaşı döken bir Ukraynalıyı kadrajına taşıdığı “Geride kalan” fotoğrafını seçti.

Fotoğraftan çok etkilendiğini dile getiren Bartholomeos, duygularını “Cinayet işliyorlar, cinayet. Savaşın neticeleri, kötülükleri, acıları… İnsanın üzülmemesine, ağlamamasına imkan yok, bu gibi resimlerin önünde. Savaşın karşısında barışın yanındayız.” sözleriyle anlattı.



Ölüm kalım anı

Çevre-yaşam kategorisinde tercihini Aytaç Ünal’ın “Ölüm kalım anı” fotoğrafından yana kullanan Bartholomeos, “Ölümle yaşam arasında kıl payı. Üzücü bir kare.” dedi.

“Ölüm kalım anı” karesi, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir doğum hastanesindeki hamile kadınları ve bodrum katındaki sığınağa götürülen bebeklerin yaşam şartlarını yansıtıyor.



Yüzücü

Bartholomeos, spor dalında ise Bursa’da doğuştan bacakları ve sol kolunun dirseğinden aşağısı olmayan 7 yaşındaki çocuğun yüzerek hayata tutunmasının yer aldığı Mustafa Yılmaz’ın “Yüzücü” fotoğrafını seçti.

https://www.aa.com.tr/tr/kurumsal-haberler/fener-rum-patrigi-bartholomeos-yilin-fotograflari-oylamasinda-tercihini-baristan-yana-kullandi/2775164