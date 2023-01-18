Fener Rum Patriği Bartholomeos Tirilye’de ayin yönetecek…

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Hristiyan inancına göre Hazreti İsa’nın doğumu ve vaftizi münasebetiyle Mudanya’nın Tirilye beldesinde yarın ayin yönetecek…

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Hristiyan inancına göre Hazreti İsa’nın doğumu ve vaftizi münasebetiyle Mudanya’nın Tirilye beldesinde yarın ayin yönetecek…

Tirilye’deki Aziz Vasilios eski Rum Ortodoks Kilisesi’nde Patrik Bartholomeos’un yönetimindeki ayin saat 10.00’da başlayacak.

Ayine çok sayıda ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Ayinden sonra ise Mudanya Belediyesi tarafından misafirlere eski Rum Okulu’nda resmi program düzenlenecek. Organizasyona Selanik ve etraftaki illerden çok sayıda Belediye Başkanlarının geleceği öğrenildi.

https://www.olay.com.tr/fener-rum-patrigi-bartholomeos-tirilyede-ayin-yonetecek-1088605