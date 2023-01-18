Ermeni Patrikhanesi’nden aforoz açıklaması: Tövbe kapısı açık

Ermeni Patrikhanesi, sosyal medya hesabından aforoz kararı yayınladığı Levon Gagaçyan ile ilgili açıklamada bulundu.

Ermeni Patrikhanesi, sosyal medya hesabından geçenlerde bir aforoz kararı yayınlamıştı. Mesajda, Patrik Şahak Maşalyan başkanlığında 12 Aralık 2022’de toplanan Ruhani Meclis’in, Patrik ve din adamları hakkında asılsız iddialarda bulunan Levon Gagaçyan’a tövbe etmesi için bir hafta süre verdiği ancak Gagaçyan’ın tövbe etmek yerine doğru yoldan tamamen saptığı anlatılarak 14 Ocak’tan itibaren kilise ile ilişiğinin kesildiği duyurulmuştu.

‘KARARLAR KALDIRILABİLİR’

Patrikhane’nin Ruhani Meclis İletişim Bürosu’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Aforoz edilen kimse kilisenin hiçbir hizmetinden yararlanamaz ve cenazesi kilise görevlileri tarafından defnedilemez. Bu gibi kişi ya da kişiler Rabb’in Sofrası törenine asla katılamaz ve Kutsal Komünyon alamazlar. Bununla birlikte, aforoz, kişi ya da kişilerin yanlışından dönmesi, içtenlikle Tövbe etmesi, kilise önderlerinden ve meclislerden açıkça af dilemesi sonucu elbette kaldırılabilir. Bunun olabilmesi için tüm uygun şartların birlikte olgunlaşması gerekir. Kilise bünyesinde ve takdirinde tövbe ve geri dönüş kapısı tüm zamanlar için herkese ardına kadar açıktır.”

Hürriyet Gazetesi