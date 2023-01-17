Tarihi ülke, Ermenistan

Asırlık tarihe sahip bir ülke olan Ermenistan

Ermenistan Turizm Komitesi’nin Facebook sayfasında, AB ve Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı’nın desteğiyle hazırlanan, “Ermenistan, asırlık tarihe sahip bir ülke” başlıklı bir video yayınlandı.

Ermenistan, eski manastırların ve ortaçağ kalelerinin gizlendiği doğal manzaralar açısından zengindir.

Ülkemizin kasaba ve köylerini gezerek, müzeleri, mimarisi ve mutfağıyla kültürümüzü deneyimlemek mümkündür.

Burada asırlık bir tarih var ve sizi onu bizimle yeniden yaşamaya davet ediyoruz.

Ermenistan tüm dünyada bir açık hava müzesi olarak biliniyor.

Ermenistan Kamu Radyosu