PATRİK HAZRETLERİ KUDÜS’TE

Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri Kudüs’e ilk resmi ziyaretini gerçekleştiriyor. Bu ziyaretin Julyen takvime göre “Kutsal Doğuş Yortusu” kutlamalarına denk gelmesi vesilesiyle İstanbul’dan, Ermenistan’dan ve yurtdışından çok sayıda ziyaretçiler de kutlamalara ve düzenlenecek inanç ziyaretlerine katılacak. Ruhani Önder’imiz 17 Ocak 2023 Salı sabahı yardımcısı Peder Şirvan Mürzyan refakatiyle İstanbul Havalimanı’ndan Kudüs’e hareket etti.

Ziyaret sırasında, Patrik Hazretleri’nin maiyetinde; Patrikhane Basın Yayın Bölümü Müdürü Rahip Hovagim Seropyan, Meryemana Patriklik Kilisesi Din Görevlisi Rahip Kaspar Garabedyan, Patrik Vekili Kd Peder Krikor Damadyan ve Pederler Natan Arabyan, Nerses Ayvazyan ve Melkon Pınarcıyan bulunacak.

Patrik Hazretleri, Tel Aviv Ben Gurion Havaalanı’na vardıktan sonra Patriklik Makamı Genel Sekreteri Üstrahip Goryun Bağdasaryan tarafından karşılandı.

KUDÜS’E GİRİŞ

Saat 13:30’da din adamları, inanç ziyareti için yurt dışından gelenler ile büyük bir kalabalık, Kudüs’teki tarihi Yafa kapısında törenlerle karşılandı. Kurulan geçide Lusararabed Başepiskopos Sevan Ğaribyan başkanlık etti.

Karşılama törenine; Asur Episkoposu, Kıpti Kilisesi temsilcileri, Latin Kilisesi temsilcisi ve ayrıca Ermenistan Cumhuriyeti’nin İsrail Büyükelçisi katıldılar. Törene ayrıca Kudüs’lü Ermeni izciler de katıldılar. Lusararabed Başepiskopos, Yafa kapısı önünde Patrik Hazretleri’ni karşıladıktan sonra din adamları tarafından kurulan geçit, izciler bandosu eşliğinde Manastıra yönlendirildiler. Burada “hraşapar” töreni gerçekleştirildi.

HRAŞAPAR

Üç diyakos S. Hagopyants Manastırı girişinde, Patrik Hazretleri’ni karşıladıktan sonra din adamları ve okuyucular tarafından ilahiler okundu.

Patrik Hazretleri Katedrale giriş yaptı ve Kılhatir S. Hagop Şapeli’nde dua etti. Duaların ardından Lusararabed Başepiskopos Sevan Ğaribyan, Kutsal Doğuş Yortusu döneminde İstanbul Ermeni Patriği’nin Kudüs’e inanç ziyaretinde bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren bir karşılama konuşma yaptı.

Bu konuşmaya cevaben Patrik Hazretleri de bir konuşma yaptı ve Kudüs’te bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kudüs’ün kendisi için özel bir anlamı olduğunu, yaklaşık üç yıl bu cemaatin üyesi olarak Kudüs’te bulunduğunu ve S. Hagopyants Katedrali’nin çatısı altında kendini evinde hissettiğini belirtti.

Ruhani Önderimiz Kudüs Ermeni Patriği Kadasetli Nurhan I. Hazretleri’ne başkanlığı altında düzenlenen görkemli karşılama töreni için teşekkürlerini iletti. Patrik Hazretleri bu kutsal şehirde diğer büyük kiliseler gibi eşit haklara sahip bir Ermeni Kilisemizin bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dünyada çok az insanın, buradaki kilisemizin asırlık haklarını korumaya kendini adamış bir cemaat olduğunu bildiğini sözlerine ekledi. Ruhani Önderimiz, bu kutsal makama Kudüs Ermeni cemaatine olan içten sevgisini dile getirdi.

İSTANBUL VE KUDÜS PATRİKLERİ BULUŞMASI

Hraşapar töreninin ardından ilahiler eşliğinde Patrikhane’ye yönlendirilen Patrik Hazretleri, kabul salonunun girişinde Kudüs Ermeni Patriği Kadasetli Nurhan I. Hazretleri tarafından karşılandı. Duaların ardından iki Patrik; İnanç ziyaretçilerini ve Kudüs Ermeni halkını kabul ettiler. Ruhani Önderimiz Kudüs Ermeni Patriği’ne ziyaret hatırası olarak kıymetli bir cam vazo hediye etti.

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Kutsal Doğuş kutlamaları, 18 Ocak 2023 Çarşamba günü Beytlehem’de başlayacak. Bu vesileyle gerçekleşecek ayine Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri riyaset edecek.

Kaynak։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRHayBad