Paşinyan, Davos’a gitmiyor

Paşinyan, Davos’ta düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu’na katılmayacak

Başbakanlık Enformasyon ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Armen Khachatryan, “Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Davos’ta düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu’na katılmayacak.

Bu yıl böyle bir ziyaret planlanmıyor”,- dedi.

Her yıl düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu, koronavirüs nedeniyle iki yıllık bir aradan sonra bugün İsviçre’deki kayak merkezinde açılıyor.

50’den fazla devlet ve hükümet başkanı foruma katılacak.

Ermenistan Kamu Radyosu