Hrant Dink, Köln’de anılacak

Hrant Dink, ölümünün 16’ncı yılında Köln’de Türkiye Almanya Kültür Forumu’nun Alman-Ermeni Cemiyeti, Köln Ermeni Cemaati, Çok Kültürlü Forum ve Tüday ile düzenleyeceği etkinlikle anılacak.

DUVAR – İstanbul’da kurucusu olduğu haftalık AGOS gazetesi önünde 19 Ocak 2007’de vurularak öldürülen Ermeni gazeteci ve insan hakları aktivisti Hrant Dink, ölümünün 16’ncı yılında Köln’de anılacak.

Türkiye Almanya Kültür Forumu, Alman-Ermeni Cemiyeti, Köln Ermeni Cemaati, Çok Kültürlü Forum ve Tüday ile iş birliği içinde organize edilen etkinlikte açılış konuşmasını Almanya Ermeni Kilisesi Başpiskoposu Serovpé Isakhanyan yapacak. Almanya Tarım ve Gıda Bakanı Cem Özdemir ile gazeteci-yazar Can Dündar video yoluyla etkinliğe katılacaklar.

Etkinlikte Alman Ermeni Derneğinden Dr. Raffi Kantian moderatörlüğünde “Türkiye ve Almanya’da Gündelik Hayatta Irkçılık” başlığıyla bir panel de olacak. Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Parlamentosu Başkan Yardımcısı Berivan Aymaz, Uluslararası Af Örgütünden Amke Dietert, Yazar Aslı Erdoğan ve AGOS eski yazı işleri müdürü Aris Nalcı’nın katılacağı oturumda ırkçılığın gündelik hayata sızışı ve buna karşı mücadele olanakları ele alınacak.

Köln/Yeşiller Kent Konseyi üyesi Dilan Yazıcıoğlu ve Almanya’nın Sesi redaktörü gazeteci Aydın Üstünel’in sunacağı program boyunca ünlü caz piyanisti ve şarkıcısı Laia Genç eserleriyle yer alacak. Etkinlik eş zamanlı olarak Almanca ve Türkçe’ye çevrilecek.

Hrant Dink’i Anma Etkinliği’ne katılım için kayıt yaptırmak zorunlu.

Hrant Dink’i Anma Töreni

21 Ocak 2023 Cumartesi, 16:00

Adres: Alte Feuerwache Köln

Melchiorstraße 3, 50670 Köln

Daha fazla bilgi için:

Email: redaktion@das-kulturforum.de

Tel: 0221 – 120 90 680

https://www.gazeteduvar.com.tr/hrant-dink-kolnde-anilacak-haber-1598819