Çetin Yetkin ‘soykırım’ yalanını çürüten belgeleri Veryansın Tv’de açıkladı

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Veryansın Tv’de Serkan Öz’ün konuğu olan tarihçi Prof. Çetin Yetkin, sözde Ermeni soykırımı iddialarının öncesinde yaşananların altını çizdi.

Tarihçi Prof. Çetin Yetkin, Veryansın Tv’de Serkan Öz’ün sunduğu programa konuk oldu. Ermeni meselesi ve tehcir hakkında konuşan Yetkin, konunun anlaşılması için 3 soruya cevap verilmesi gerektiğinin vurgusunu yaptı.

Yetkin, “Osmanlı Devleti; çok uluslu, etnik bir devletti. Eğer Osmanlı Devleti’nde bir soykırım varsa, neden yalnız Ermenilere oldu? Örneğin Balkanlarda son zamanlarda çok kanlı ayaklanmalar oldu. Kanlı şekilde bastırıldı ama hiçbiri soykırım iddiasında bulunmadı.

İlk Ermeni ayaklanması 1862 yılında oldu. Ermeniler ne olmuştu da ayaklanmıştı? Ermeniler 1862’den itibaren birçok kez ayaklanmıştı, terör eylemi gerçekleştirmişti. Nedense bunlar hiç söz konusu edilmiyor.”

SİGORTA ŞİRKETLERİNE ‘SOYKIRIM’ YALANI

Türklerin, bir Ermenilerin devletine son vermediğinin altını çizen Yetkin, Osmanlı Devleti’nin aksine Bizanslıların Ermenilere baskı uyguladığına vurgu yaptı. Ermenilere İstanbul’un kapısını ilk kez Fatih Sultan Mehmet’in açtığını söyleyen Yetkin, bu konuya dair Ermeni kaynaklarından da kanıtlar sundu.

Ermeni bürokratların ve paşaların Osmanlı’da getirildiği görevleri isim isim sayan Yetkin, Ermenilerin Osmanlı’daki ayrıcalıklı halklardan olduğuna vurgu yaptı.

“Soykırım savlarının ortaya atılmasının birkaç nedeni var” diyerek Ermenilerin sigorta şirketlerinde para alabilmek için ‘soykırım’ iddialarında bulunduğunu açıklayan Yetkin,

“Bunlardan bir tanesi çok parasal bir neden. Ermeniler hayat sigortası yaptırmışlar. Savaşta hayat sigortası ödenmiyor. Savaş dışı soykırım olursa, sigorta şirketleri bunu ödemek durumunda. Sigorta şirketi ödediği zaman da, buna neden olandan parayı faiziyle istiyor. Böylece büyük paralar almak istiyorlar.” dedi.

İkinci bir neden de söyleyen Yetkin, “Adana’da bir pilot dava açtılar. ‘Benim büyükbabam tehcire uğramadan önce, şuralar şuralar bizim tapulu mülkümüzdü… Şimdi ben bunu geri istiyorum.’ diye… Sonra mahkemenin teki de karar verdiler. ‘Buralar hakikaten onunmuş.’ diye… Türkiye’nin en zenginleri olan Ermenilere yerlerini geri vermeye kalktılarsa, Türkiye’de korkunç bir anarşi çıkar.”

https://www.veryansintv.com/osmanlida-ermeniler-ve-tehcir-meselesi-cetin-yetkin-serkan-oz/