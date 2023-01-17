Aras Öbiliz’in yeni takımı belli oldu!

Ermenistan’ın “Urartu” futbol kulübünün yeni bir üyesi var. Kulüp, İstanbul doğumlu Ermeni futbolcu, orta saha oyuncusu Aras Özbiliz ile sözleşme imzaladı.

32 yaşındaki futbolcunun futbolculuk kariyerine Amsterdam “Ajax”ta başladığını belirtelim.

Özbiliz, Moskova’nın “Spartak”, Krasnodar’ın “Kuban”, İspanya’nın “Rayo Vallecano”, Tiraspol’ün “Beşiktaş” ve “Sheriff” kulüplerinde de forma giydi.

2018/19 sezonunda tekrar Hollanda’ya dönen Özbiliz, “Willem II” takımına katıldı ve bir sezon sonra orta saha oyuncusu, iki buçuk sezon forma giydiği Yerevanlı “Pyunik” ile sözleşme imzaladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/01/17/Aras-%C3%96biliz-futbol/242520