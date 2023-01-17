AİHM, Azerbaycan’ın tüm taleplerini reddetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Azerbaycan’ın 21 Aralık 2022’de aldığı Laçin Koridoru blokajını kaldırma kararını uygulamasını izlemek üzere Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne acil bildirimde bulundu.

Ermenistan Cumhuriyeti’nin uluslararası hukuki konulardaki temsilcisi ofisi, 22 Aralık 2022’de Azerbaycan’ın ihtiyati tedbir uygulama kararının iptali talebiyle Avrupa Mahkemesi’ne başvurduğunu hatırlattı. Aynı zamanda Azerbaycan, Ermenistan’a karşı geçici tedbirlerin uygulanmasını, yani “Azerbaycan topraklarında acil tıbbi yardıma ihtiyaç duyan kişilerin uygun şekilde tedavi edilmesini amaçlayan kendi yetki alanı içinde geçici olarak konuşlandırıldığı yerde tüm önlemlerin alınmasını talep etti.”

Yanıt olarak, Uluslararası Hukuk İşleri Temsilciliği Ofisi, Aralık 2022 ve Ocak 2023’te Avrupa Mahkemesi’ne Laçin Koridorunun kapatılamsıyla Dağlık Karabağ’daki korkunç insani durum hakkında düzenli olarak güncellenen bilgiler gönderdi. Aynı zamanda Uluslararası Hukuk İşleri Temsilciliği, Avrupa Mahkemesi’nden Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne Azerbaycan’ın Avrupa Mahkemesi’nin 21 Aralık 2022 tarihli kararına uymadığına dair derhal bir bildirim göndermesini talep etti. .

Avrupa Mahkemesi, tarafların sunduğu argümanları dikkate alarak bugün Azerbaycan’ın iddialarını tamamen reddederek 21 Aralık 2022 tarihli kararını yürürlükte bıraktı. Ayrıca, Avrupa Mahkemesi, Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı ihtiyati tedbir uygulama talebini de reddetti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/01/17/A%C4%B0HM-Azerbaycan-Ermenistan-La%C3%A7in-koridoru/242532