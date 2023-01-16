Paylan: Türkiye, Laçin Koridoru’nun açılması için girişimde bulundu mu?

HDP Milletvekili Garo Paylan, Dağlık Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan tek ulaşım yolu olan Laçin Koridoru’nun bir ayı aşkın süredir kapalı olmasını meclis gündemine getirdi: “120 bin Dağlık Karabağlı Ermeni, büyük bir insani krizle karşı karşıya.”

* Fotoğraflar: Agos gazetesi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Dağlık Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan tek ulaşım yolu olan Laçin Koridoru’nun bir ayı aşkın süredir kapalı olmasını verdiği soru önergesiyle meclis gündemine taşıdı.

Garo Paylan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, Laçin Koridoru’nun “kendilerini ‘çevre aktivisti’ olarak tanımlayan Azerbaycanlı bir grup ve Azeri güvenlik güçleri tarafından bir ayı aşkın süredir kapalı tutulduğunu” hatırlattı.

Paylan, bölgedeki durumla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Laçin Koridoru’nun kapatılması nedeniyle Dağlık Karabağ’da gıda, ilaç gibi temel ihtiyaçlara ulaşma krizi her gün büyüyor.

“Doğalgaz ve elektrik hatlarındaki kesintiler nedeniyle 120 bin Dağlık Karabağlı Ermeni ağır kış şartlarında büyük bir insani krizle karşı karşıya.”

“Barış işin var olan fırsat penceresini kapatıyor”

Paylan, bu bağlamda, Çavuşoğlu’na şu soruları iletti:

Dağlık Karabağ’da derinleşen insani krizin çözümü için ne yapıyorsunuz?

Dağlık Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan Laçin Koridoru’nun açılması için hangi diplomatik girişimlerde bulundunuz?

Laçin Koridoru’ndaki blokajın bölgede barış için var olan fırsat penceresini kapattığının farkında mısınız?

Dünyadaki pek çok insani krize müdahil olmakla övünen Türkiye, Dağlık Karabağ’da blokaj altındaki 120 bin Ermeni için neden kılını kıpırdatmamaktadır?”

Ne olmuştu?

Dağlık Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan tek yol olan Laçin koridoru, bir grup sivil Azerbaycanlı tarafından bir ayı aşkın süredir bloke ediliyor. Koridor, 12 Aralık 2022’den bu yana blokaj nedeniyle kullanılamıyor.

Agos gazetesinin aktardığına göre, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, 5 Ocak’ta yaptığı açıklamada özetle şu bilgileri paylaşmıştı:

“Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, uluslararası tarafların ve tüm ilerici insanlığın dikkatini, Azerbaycan’ın 9 Kasım 2020 üçlü deklarasyonu ile belirlenen rejimi ihlal edip, Dağlık Karabağ’ı Ermenistan’a ve tüm dünyaya bağlayan yaşam yolunu kapatıp kuşatma altında tuttuğu gerçeğine çekiyor.

“Dağlık Karabağ’daki insani kriz her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Temel ihtiyaç maddeleri, gıda ve ilaç eksikliği, giderek daha önemli hale geliyor. Yetersiz beslenme tehlikesi aşikâr hale geldi.

“Azerbaycan ablukasının farklı taraflarında yer alan yüzlerce aile ayrı kalmaya devam ediyor. 120.000 kişi fiilen mahkûm durumda.

“Azerbaycan, 9 Kasım 2020 tarihli üçlü bildirinin 6. maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak Rus barış gücünün kontrolündeki Laçin Koridoru’nu derhal yeniden açmakla yükümlüdür.

“Azerbaycan’ın hukuksuz eylemleri sonucunda üçlü deklarasyon hükümleri ihlal edildiği için, Rusya’nın da bu ağır ihlali önkoşulsuz ortadan kaldırmak amacıyla net çaba göstermesini bekliyoruz.”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise 10 Ocak’ta konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Azerbaycanlı çevreci sivil toplum kuruluşları üyeleri ile aktivistlerin, Azerbaycan topraklarındaki madenlerin yasa dışı işletilmesinin önlenmesi talebiyle Laçın Koridoru’nda bir aydır devam eden protesto gösterisinin haklı bir eylem olduğunu” söylemişti.

Rusya güçlerine ait araçların koridoru kullandığını ve o araçlarda Ermenistan vatandaşları için erzak ve diğer ihtiyaç maddeleri de taşındığını belirten Aliyev, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

“Laçin-Hankendi yolunda yaşanan olayları abluka şeklinde nitelendirmek insafsızlıktır. Orada (Karabağ’da) Azerbaycan bayrağı altında yaşamak isteyenler için şartlar oluşturulacak. Diğer Azerbaycan vatandaşları gibi onların da hakları ve güvenlikleri sağlanacaktır. Fakat kim bizim vatandaşlığımızı kabul etmek istemiyorsa gidebilir. Kimse onlara engel olmayacak.”

(SD)

bianet