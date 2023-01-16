Mkhitaryan, Inter taraftarlarına Ermenistan ve kendi futbola hayatını anlattı (Video)

Ermenistan Milli futbol takımının eski kaptanı Henrikh Mkhitaryan, şu an oynadığı İtalyan Inter kulübünün taraftarlarına Ermenistan, Yerevan ve kendi fotbola hayatı hakkında anlattı.

Ermeni futbol yıldızı taraftarlara öşyle konuştu:

“Ermenistan Milli takımında oynamak benim için büyük bir onurdu. Oynadığım dönemde her şeyimi milli takım için verdim ve onu Avrupa veya Dünya Şampiyonası’na yükseltmeye çalıştım”.

Mkhitaryan futbol idollerinden de bahsetti ve babası Hamlet Mkhitaryan’ın kendisi için ideal olduğunu vurguladı.

Ermeni futbolcu yaptığı konuşmada, Ermenistan’da güreş ve boksun yanı sıra futbolun da sevildiğini söyledi.

Video kayııta Mkhitaryan ayrıca Ermenistan ve Artsakh’ın (Karabağ) haritalarnıı çizdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/01/16/Henrikh-Mkhitaryan-İnter-futbol-Ermenistan/242413