Hahambaşı Rav İsak Haleva: Türkiye’de güven içinde yaşıyoruz

Almanya’da Yahudi toplumunun en önemli gazetesi Jüdische Allgemeine’nin muhabirini İstanbul’da kabul eden Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva, Türkiye’de Yahudilerin güvende yaşadığını söyledi. Hükümetin kendisine koruma tahsis ettiğini ve aynı zamanda ofisi koruduğu gibi genel olarak Yahudi toplumunu koruduğunu anlatan Hahambaşı, “Erdoğan ile görüşme imkânınız oldu mu?” sorusuna, “Kendisiyle birkaç kez buluştum” cevabını verdi.

‘DOĞRUDAN ULAŞABİLİYORUZ’

Gazetenin, “Erdoğan kimdir? Esprili mi? Sigara içer mi? İyi kalpli mi?” sorusuna ise Hahambaşı şu cevabı verdi: “Sigara mı? Allah korusun. İyi bir kalbi, şefkatli bir kalbi var. Dine saygısı olan bir insan. Bir sinagog saldırısından sonra geldi. Çok üzgündü. Ben öğretmenim. Ve ben insanların gerçekten üzgün olup olmadığını gözünden anlarım. Erdoğan üzgündü. Acısını görüyordum. Üzgündü, çünkü Türk vatandaşları öldürülmüştü.” Hahambaşı “Dünyadaki diğer Yahudi toplumlarının aksine buradaki cemaatin bir sorunu olduğunda hükümete doğrudan ulaşma imkânı var” diye konuştu. Tüm samimiyetiyle hükümetin Yahudi Cemaati’ni koruyacağına inandığını belirten Hahambaşı, “İsrail hakkında değil de, genel olarak Yahudilik hakkında konuşacak olursak, şu anki Türk hükümetinin Alman hükümetinden daha fazla Yahudi dostu olduğunu söyleyebilir misiniz?” sorusuna “Evet” cevabını verdi.

Sabah Gazetesi