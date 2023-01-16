Ermenistan’ın milli takımının baş antrenörünün ismi belli oldu

Ermenistan Futbol Federasyonu’nun bildirdiğine göre Ukraynalı uzman Oleksandr Petrakov, Ermenistan Milli Takımının başına geçecek.

Federasyon’dan yayımlanan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“14 Ocak’ta, Ermenistan milli takımının baş antrenörünün atanması konusunun tartışıldığı Ermenistan Futbol Federasyonu İcra Komitesi oturumu düzenlendi. 1,5 saat süren tartışmaların ardından önerilen adaylar arasından Ukrayna milli takımının eski teknik direktörü Oleksandr Petrakov seçildi.”

Petrakov, 6 Ağustos 1957’de Kiev’de doğdu. Antrenörlük hayatı boyunca Petrakov, Ukrayna’nın farklı yaş gruplarına antrenörlük yaptı.

Petrakov liderliğindeki Ukrayna’nın 19 Yaş Altı takımı 2018’de Avrupa Şampiyonası’nda yarı finale yükseldi ve 2019’da Petrakov liderliğindeki Ukrayna’nın milli takımı 20 Yaş Altı Dünya Kupası’nın şampiyonu oldu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/01/16/Ermenistan-futbol-baş-antrenörü-Ukrayna/242416