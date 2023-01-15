The Secret Trio dünyayı barışa çağırıyor

Doğan Hızlan

Müziğin, müzisyenlerin dünya barışının gerçekleşmesindeki rolünü tarihteki çeşitli olaylar bize göstermiştir.

Ülkelerin marşları bu inancın göstergesidir.

İki Almanya birleşip duvar yıkılırken çalınan beste Beethoven’ın ‘Dokuzuncu Senfoni’siydi. Bu koral senfoninin şiiri de Schiller’e aitti, ‘Neşeye Övgü.’

The Secret Trio’yu dinlerken geliyor aklıma bunlar.

Albam hakkında bilgiler yer alıyor kapakta:

Üçüncü stüdyo albümleri ‘Coexist’ (Bir Arada Var Ol) ile dünyayı sadece gördükleri gibi değil, aynı zamanda olmasını diledikleri gibi resmeden bir şarkılar bütünü seçiyor. Bir arada var olmak da, aslına bakılınca, kendinden farklı olanın barış içerisinde yaşamasına izin vermektir.

Ve bu dönemde müzisyenler, albümün isminin dediği gibi, gerçekten de bir arada var oluyorlar. Makedonyalı klarinetçi İsmail Lumanovski,Ermeni udi Ara Dinkjian ve Türk kanuni Tamer Pınarbaşı birlikte çaldıklarında pür bir neşe yayıyorlar, ortaya çıkan müzik ise hem her birinin kendi geleneklerinde derin köklere sahip hem de şaşırtıcı derecede yenilikçi. Düzenlemeleri ve besteleri Batılı armoni renklerini mikrotonal modlarla, ilhamını cazdan alan doğaçlamayı ‘aksak’zaman işaretleriyle ve klasik müzik kültürünü folk melodileriyle harmanlıyor.

CD’yi dinlerken ilk gençlik yıllarında bahçemizde düzenlediğim amatör konserleri anımsadım. Türk müziğinin seçkin parçalarını icra ediyorduk, amatör bir zevkle.

Parçalar üzerine bilgiler, icracıların yorumları dinleyiciyi bilinçlendiriyor.

Notlar şöyle noktalanıyor:

“Tarih boyunca müzisyenler nasıl birlikte yaşanabileceğine dair örnekler sundular bize. The Secret Trio bu bir arada yaşama geleneğini sürdürmekten gurur duyuyor.”

Beste sıralaması:

1) American Gypsy

Ara Dinkjian

2) The Long Goodbye

Ara Dinkjian

3) Hâkim Bey

Sezen Aksu

4) Sarı Gelin

Anonim

5) Worm

Ara Dinkjian

6) Lucian

Tamer Pınarbaşı

7) Âşık Veysel

Kara Toprak

8) Şeker Oğlan

Anonim

9) Kaybolan Yıllar

Sezen Aksu

10) For Alexis

Ara Dinkjian

11) Fly Away

Ara Dinkjian

(Kalan)

TÜRKÜLERDEN SEÇMELER

Türkülerin, halk müziği icralarının benim için ayrı bir müzik lezzeti vardır.

Halk ezgilerinden oluşan enstrümental bir CD, inanıyorum ki dinlerken sesinizle eşlik edebilirsiniz.

‘Anadolu’dan Esintiler – 4

Halk Çalgılarından Ezgiler.

Çalanlar :

– Bağlamalar: Selçuk Murat Kızılateş – Ertuğrul Karabulut

– Zurna: Hüseyin Gezer

– Mey: Remzi Yeni

– Garmon: Orkun Kılıç

– Kemane: Hüseyin Yalçın

– Ritim: Suat Kuş

İçerik:

– Allı Durnam Bizim Ele Varırsan

– Beyaz Giyme Toz Olur

– Çarşamba’yı Sel Aldı

– Denizin Dibinde Haççem

– Eklemedir Koca Konak Ekleme

– Erzurum Çarşı Pazar

– Evlerinin Önü Yoldur

– Gesi Bağlarında Dolanıyorum

– Harman Yeri Sürseler

– Kahve Koydum Fincana

– Köprüden Geçti Gelin

– Kütahya’nın Pınarları Akışır

– Ordu’nun Dereleri

– Zobalarında Guru Meşe Yanıyor

(TRT Arşiv Serisi – Türk Halk Müziği – Halk Çalgılarından Ezgiler – Ulus Müzik)

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/dogan-hizlan/the-secret-trio-dunyayi-barisa-cagiriyor-42204035