The Secret Trio dünyayı barışa çağırıyor

Doğan Hızlan
Müziğin, müzisyenlerin dünya barışının gerçekleşmesindeki rolünü tarihteki çeşitli olaylar bize göstermiştir.
Ülkelerin marşları bu inancın göstergesidir.
İki Almanya birleşip duvar yıkılırken çalınan beste Beethoven’ın ‘Dokuzuncu Senfoni’siydi. Bu koral senfoninin şiiri de Schiller’e aitti, ‘Neşeye Övgü.’
The Secret Trio’yu dinlerken geliyor aklıma bunlar.
Albam hakkında bilgiler yer alıyor kapakta:
Üçüncü stüdyo albümleri ‘Coexist’ (Bir Arada Var Ol) ile dünyayı sadece gördükleri gibi değil, aynı zamanda olmasını diledikleri gibi resmeden bir şarkılar bütünü seçiyor. Bir arada var olmak da, aslına bakılınca, kendinden farklı olanın barış içerisinde yaşamasına izin vermektir.
Ve bu dönemde müzisyenler, albümün isminin dediği gibi, gerçekten de bir arada var oluyorlar. Makedonyalı klarinetçi İsmail Lumanovski,Ermeni udi Ara Dinkjian ve Türk kanuni Tamer Pınarbaşı birlikte çaldıklarında pür bir neşe yayıyorlar, ortaya çıkan müzik ise hem her birinin kendi geleneklerinde derin köklere sahip hem de şaşırtıcı derecede yenilikçi. Düzenlemeleri ve besteleri Batılı armoni renklerini mikrotonal modlarla, ilhamını cazdan alan doğaçlamayı ‘aksak’zaman işaretleriyle ve klasik müzik kültürünü folk melodileriyle harmanlıyor.
CD’yi dinlerken ilk gençlik yıllarında bahçemizde düzenlediğim amatör konserleri anımsadım. Türk müziğinin seçkin parçalarını icra ediyorduk, amatör bir zevkle.
Parçalar üzerine bilgiler, icracıların yorumları dinleyiciyi bilinçlendiriyor.
Notlar şöyle noktalanıyor:
“Tarih boyunca müzisyenler nasıl birlikte yaşanabileceğine dair örnekler sundular bize. The Secret Trio bu bir arada yaşama geleneğini sürdürmekten gurur duyuyor.”
Beste sıralaması:
1) American Gypsy
Ara Dinkjian
2) The Long Goodbye
Ara Dinkjian
3) Hâkim Bey
Sezen Aksu
4) Sarı Gelin
Anonim
5) Worm
Ara Dinkjian
6) Lucian
Tamer Pınarbaşı
7) Âşık Veysel
Kara Toprak
8) Şeker Oğlan
Anonim
9) Kaybolan Yıllar
Sezen Aksu
10) For Alexis
Ara Dinkjian
11) Fly Away
Ara Dinkjian
(Kalan)
TÜRKÜLERDEN SEÇMELER
Türkülerin, halk müziği icralarının benim için ayrı bir müzik lezzeti vardır.
Halk ezgilerinden oluşan enstrümental bir CD, inanıyorum ki dinlerken sesinizle eşlik edebilirsiniz.
‘Anadolu’dan Esintiler – 4
Halk Çalgılarından Ezgiler.
Çalanlar :
– Bağlamalar: Selçuk Murat Kızılateş – Ertuğrul Karabulut
– Zurna: Hüseyin Gezer
– Mey: Remzi Yeni
– Garmon: Orkun Kılıç
– Kemane: Hüseyin Yalçın
– Ritim: Suat Kuş
İçerik:
– Allı Durnam Bizim Ele Varırsan
– Beyaz Giyme Toz Olur
– Çarşamba’yı Sel Aldı
– Denizin Dibinde Haççem
– Eklemedir Koca Konak Ekleme
– Erzurum Çarşı Pazar
– Evlerinin Önü Yoldur
– Gesi Bağlarında Dolanıyorum
– Harman Yeri Sürseler
– Kahve Koydum Fincana
– Köprüden Geçti Gelin
– Kütahya’nın Pınarları Akışır
– Ordu’nun Dereleri
– Zobalarında Guru Meşe Yanıyor
(TRT Arşiv Serisi – Türk Halk Müziği – Halk Çalgılarından Ezgiler – Ulus Müzik)
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/dogan-hizlan/the-secret-trio-dunyayi-barisa-cagiriyor-42204035
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