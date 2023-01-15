İsrail’de Hristiyan Nüfusu Artıyor

İsrail’in dini yapısını inceleyen bir rapor, Hristiyan nüfusunun 2021’de arttığını gösterdi.

Genellikle ülkenin kuzeyinde yoğunlaşan Hristiyan cemaati yüzde 2 büyüyerek, İsrail nüfusunun yüzde 1,9’unu oluşturdu. Rapora göre, Hristiyanlar genellikle Nasıra (21.000), Hayfa (16.700) ve Şefa Amr’da (10.500) yaşıyor. Yeruşalim’deki Hristiyan nüfusu ise yaklaşık 13 bin.

Merkezi İstatistik Bürosu tarafından yürütülen raporda, ülkedeki inanlıların yüzde 75,8’ini Arap Hristiyanların oluşturduğu açıklandı. Hristiyan bir hanenin ortalama büyüklüğü Yahudi bir hanenin büyüklüğüne eşit şekilde hesaplanarak 3 kişi olarak belirlendi.

Raporda, ‘‘2021’de Hristiyan kadınların sahip olduğu ortalama çocuk sayısı 1.77 iken, bu sayı 2019’da 1.8 idi. Arap kökenli Hristiyan kadınların sahip olduğu ortalama çocuk sayısı ise 1.68’’ ifadeleri yer aldı.

Rapor ayrıca, üniversite eğitimi almak isteyen Arap Hristiyanların yüzde 52.9’unun liseyi bitirdikten sonra eğitim hayatına devam etiğini gösterdi. Bu oran Hristiyan olmayan Araplar arasında yüzde 31.2 iken, Yahudiler arasında yüzde 48.2 olarak görüldü. (Premier Christian)

https://haber.sat7turk.com/israilde-hristiyan-nufusu-artiyor/