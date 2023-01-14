Yeşilçam’ın gülümseyen yüzü: Nubar Terziyan

Yeşilçam filmlerinde oynadığı iyi kalpli karakterler ve gülümseyen yüzüyle hatırlanan Ermeni asıllı oyuncu Nubar Terziyan, hayatı boyunca 500’e yakın filmde rol aldı

“Sütçü dede”, “tonton baba” ve “vicdanlı doktor” karakterleriyle hatırlanan usta oyuncu Nubar Terziyan’ın vefatının üzerinden 29 yıl geçti.

Nubar Alyanakziya adıyla 16 Mart 1909’da İstanbul’da dünyaya gelen Ermeni asıllı oyuncu, hayatının büyük bir kısmını İstanbul’un Büyükdere semtinde geçirdi.

İlk ve orta öğretimini Kumkapı’da tamamlayan Terziyan, 10 yaşındayken annesini kaybetti ve babasıyla Bakırköy’e yerleşerek Bakırköy Bezezyan Lisesi’nde okudu.

Eğitim hayatı boyunca temsillerin aranılan ismi olan Terziyan, oyunculuk kariyerine arkadaşlarıyla kurduğu Gençler Temaşa Heyeti’nde başladı.

– Tiyatronun her alanında emek verdi

Temaşa Heyeti’nde tiyatronun her alanında emek veren, kimi zaman dekor ve kostümleri hazırlayan, kimi zaman da gişede bilet satışı yapan sanatçı, tiyatronun yanı sıra babasının manifaturacı dükkanında da çalıştı.

Gençlik yıllarında “Hamlet”, “Otello”, “Samson Dalila”, “Çarşılı Artin Ağa”, “Suzan İmber” ve “Namus İçin” adlı oyunlarda rol alan Terziyan, 1936’da Katerin Hanım ile evlendi. Çiftin Berç Alyanakziya adını verdiği oğlu dünyaya geldi.

Nubar Terziyan, 1948’de Atlas Film’den oyunculuk teklifi aldı ve Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın “Efsuncu Baba” romanından uyarlanan aynı adlı filmde “Agop” karakterini oynadı.

Yeşilçam filmlerinde pek çok karakteri başarıyla beyaz perdeye taşıyan oyuncu, sinemaya adım attıktan sonra “Terziyan” soyadını kullanmaya başladı.

– Oyunlarda doğaçlama tekniğini kullandı

Yardımcı rollerin aranılan ismi olan Terziyan, oyunculuk eğitimi almamasına rağmen çoğu zaman rol aldığı filmlerde ve oyunlarda doğaçlama tekniğini kullandı.

Aralarında “Çalıkuşu”, “Ankara Ekspresi”, “Düşman Yolları Kesti”, “Kanun Namına” ve “Bodrum Hakimi”nin de bulunduğu 500 kadar Yeşilçam filminde rol alan sanatçı, Agatha Christie’nin yazdığı “Doğu Ekspresinde Cinayet” romanından 1974’te aynı adla sinemaya uyarlanan filmde de figüran olarak yer aldı.

Son olarak Yavuz Turgul’un yönettiği, Şener Şen’in başrolde oynadığı 1990 yapımı “Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni” filminde rol alan Terziyan, 1993’te düzenlenen 5. Ankara Film Festivali’nde “Emek Ödülü”ne değer görüldü.

İstanbul’da 14 Ocak 1994’te 85 yaşındayken hayatını kaybeden Terziyan’ın 1985’te Jamanak gazetesi için kaleme aldığı anılar, vefatının ardından İletişim Yayınları tarafından basılan “Ne İdim, Ne Oldum” adlı kitapta bir araya getirildi.

Nubar Terziyan’ın rol aldığı filmlerden bazıları şöyle:

“Aşkım Günahımdır”, “Ayrılık Saati”, “Bekar Odası”, “Cici Gelin”, “Çifte Tabancalı Damat”, “Hırçın Kadın”, “Kara Duvaklı Gelin”, “Kardeş Kavgası”, “Kelepçeli Melek”, “Ölümsüz Kadın”, “Sefiller”, “Sinekli Bakkal”, “Yarın Çok Geç Olacak”, “Zehirli Çiçek”, “Babam Katil Değildi”, “Vur Emri”, “Efkarlıyım Abiler”, “Affet Sevgilim”, “Akşam Güneşi”, “Avare Kız” ve “Ayrılık Şarkısı”

https://bbnhaber.com.tr/kultursanat/yesilcamin-gulumseyen-yuzu-nubar-terziyan-108135h