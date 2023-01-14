Nebenzia: Ukrayna Bir NATO Özel Askeri Şirketi Haline Geldi – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

NEW YORK – Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzia, Ukrayna’nın Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’ne (NATO) ait özel bir askeri şirkete dönüştüğünü vurguladı.

RT internet sitesi, Nebenzia’nın Güvenlik Konseyi’nin bir toplantısında, “Ukrayna NATO’nun özel askeri şirketlerinden biri haline geldi, ona para ödüyorlar, silah ve istihbarat bilgileri sağlıyorlar ve vurması için hedefler koyuyorlar” diyerek, Kiev’in artık NATO’nun askeri yardımı sayesinde Rusya’yı yenebileceği yanılsamasına sahip olduğuna işaret ettiğini aktardı.

Nebenzia ayrıca, Kiev rejiminin çağrıda bulunduğu barış zirvesinin boş bir propaganda olduğuna ve gerçeklikten kopuk olduğuna dikkat çekerek, Batı’nın Ukrayna konusunda Güvenlik Konseyi’nde düzenlediği toplantıların bir ikiyüzlülük festivali olduğunu kaydetti.

Nebenzia açıklamasında, ‘’Ukrayna rejimi şu anda Rusya’nın barış istemeyen taraf olduğunu mümkün olan her şekilde göstermek için bir barış zirvesi düzenleme fikrini hızlandırıyor’’ da değerlendirmesinde bulundu.

Rusya’nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi, Kiev rejiminin Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne zulmetmesi ve onu yok etmeye çalışması nedeniyle bu ayın 17’sinde BM Güvenlik Konseyi’nin toplanmasını talep ettiğini belirtirken, Ukrayna rejiminin Batılı ülkelerin suç ortaklığıyla barışın önünde büyük bir engel haline gelen “otoriter bir diktatörlüğe” dönüştüğünü vurguladı.

Nebenzia, bu tür eylemlerin bölgesel barış ve güvenlik açısından ciddi sonuçları olabileceği konusunda da uyarıda bulundu.

R.M.

SANA