Kanada’da yerli çocuk katliamında dehşet sürüyor: 2 bin yeni kalıntı bulundu

Kanada’nın Saskatchewan eyaletine bağlı Star Blanket Cree Nation bölgesindeki eski bir yatılı kilise okulunun sahasında yapılan radar araması sırasında 2 binden fazla kalıntı bulunduğu açıklandı. Star Blanket Cree Nation bölgesindeki eski Lebret Yatılı Kilise Okulu’nun sahasında bir süre önce başlatılan yere nüfuz eden radar (GPR) araştırmasının birinci aşaması tamamlandı.

Star Blanket’ın Yer Arama Projesi Lideri Sheldon Poitras, basına yaptığı açıklamada, bulunan kalıntıların insan kalıntıları, taş veya tahta parçaları olabileceğini söyledi. Çalışmalara başladıkları 2 Ekim 2022’de beş veya altı yaşında olan bir çocuğa ait, “125 yaşında” olduğuna inanılan bir çene kemiği parçası bulduklarını belirten Poitras, “Bu işaretsiz bir mezarın fiziksel kanıtıdır” dedi. Poitras, arama sırasında yer altı tünelleri ve odaları da keşfettiklerini, minyatür karot matkabı ile kalıntılardan örnekler toplayacaklarını ve teste yollayacaklarını kaydetti. Kanada’da eski yatılı kilise okulu bahçesindeki kayıt dışı çocuk mezarları, ilk defa 29 Mayıs 2021’de British Columbia eyaletinin Kamloops kentindeki okulun bahçesinde bulunan 215 çocuğa ait ceset kalıntılarıyla gündeme gelmişti.

FİZİKSEL CİNSEL VE PSİKOLOJİK ŞİDDET

Saskatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okulu’nun bahçesinde, 24 Haziran 2021’de resmi kayıtlarda bulunmayan 751 çocuk cesedi kalıntısının olduğu mezarlar ortaya çıkmıştı. British Columbia eyaletindeki eski St. Eugene Misyon Okulunun yakınında ise 30 Haziran 2021’de 182 çocuğa ait ceset kalıntılarının olduğu kayıt dışı mezarlar saptanmıştı. “Kanada tarihinin en büyük çocuk istismarının yaşandığı yer” olarak kabul edilen yatılı kilise okullarının ilki, 1880’lerin başında açıldı ve sonuncusu da 1998’de kapatıldı. 150 binden fazla yerli çocuğun ailelerinden zorla alınarak yerleştirildiği bu okullarda, çocukların büyük bölümü rahip, rahibe ve diğer öğretmenler tarafından fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddetle istismara uğradı. Ülkede 2010’da kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonunun kayıtlarına geçen istismarların yanı sıra bazı çocukların üzerinde tıbbi deneyler yapıldığı belirlendi. Kanada Federal Hükümeti, binlerce çocuğun açlık, soğuk ve hastalık sonucu hayatını kaybettiği yatılı kilise okullarında yaşananlar için mağdurlardan resmen özür dilemişti.

Yeni Şafak