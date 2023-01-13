Vakıflar Bölge Müdürlüğü, cemaat vakıfları temsilcilerini ağırladı

Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Ümit Gökhan Çiçek, seçimlerini geçtiğimiz yıl sonu tamamlayarak mazbatalarını alan Hatay Bölgesi Cemaat Vakıf Başkanları ve Yönetim Kurulu üyeleri ile tanışma ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

18 Haziran 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliği’nin ardından seçimle göreve gelen Cemaat Vakıfları Yeni Yönetim Kurulları’yla buluşan Müdür Çiçek, yeni vakıf başkanları ve yönetimlerini tebrik ederek, yeni çalışma döneminde başarılar diledi.

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıda Müdür Ümit Gökhan Çiçek’e Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü Avukatı İnci Kökoğlu ve Bilgisayar Mühendisi Aytaç Beyaz eşlik etti.

Hatay Bölgesi Cemaat Vakıf Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin kendilerini tanıtmasıyla başlayan toplantıda, Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Ümit Gökhan Çiçek konuklarına Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün çalışma sistemi hakkında bilgiler verdi.

Hatay Bölgesi Cemaat Vakıf Başkanları ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çiçek, konuşmasının ardından cemaat vakıf başkanlarına günün anısına hediye takdim etti.

https://sozgazetesi.com.tr/2023/01/13/vakiflar-bolge-mudurlugu-cemaat-vakiflari-temsilcilerini-agirladi/