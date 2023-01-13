“Siyasetçi değil dava adamı”

“Denktaş’ı anlatmak zordur. Azınlık bir cemaat statüsündeki Kıbrıs Türk toplumunu ortaya koyduğu mücadele ile devlet kuran bir halk statüsüne ulaştırabilmiş, çok zor şartlar altında ve kısıtlamalar arasında küçük yerleşim birimlerinde ve etrafları Rum köyleri ile sarılı bir şekilde yaşayan insanımızı tek bir hedefe yönlendirmeyi başaran bir lider her halka nasip olmaz. İngiliz’e ve Rum’a karşı bölük pörçük verilmeye çalışılan mücadeleyi, Türk Mukavemet Teşkilatını kurarak ve Türkiye’nin bu teşkilata desteğini sağlayarak ‘Ya Taksim Ya Ölüm’ sloganıyla başlayan mücadelede 1974 Mutlu Barış Harekatı ile son buluncaya kadar geçen zorlu yıllar onun en sıkıntılı dönemleriydi.”

“SON KURŞUNLARIMIZI KENDİMİZE AYIRDIK”

“Yakılıp yıkılan 103 Türk köyü, parçalanmış aileler, çadırlarda yaşayan göçmenler, mücadele yıllarında yeterince silah ve mühimmatın bulunmaması, su borularından yapılan tek atımlık silahlarla Rum ve Yunan alayına karşı direnebilmek kolay değildi. Erenköy’den Türkiye’ye gönderdiği telgrafta ‘Yunan alayı etrafımızı sarmış durumda ve taarruz hazırlığı içinde. Mermimiz kalmadı. Müdahale edemeyecekseniz son kurşunlarımızı kendimize ayırdık. Vatan sağ olsun’ mesajını verdikten birkaç saat sonra Türk jetleri uyarı uçuşu yapmış ve o uyarı uçuşları içinde Cengiz Topel’in uçağı düşürülerek yaralı olarak ele geçirilmiş ve hunharca katledilmiş ancak Yunan ordusu saldırıdan caydırılabilmişti.”

Sabah Gazetesi