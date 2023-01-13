Paşinyan, Azerbaycan tarafından Laçin Koridorunun kapatılması provokasyon olarak nitilendirdi

Paşinyan, Azerbaycan tarafından Laçin Koridorunun kapatılması provokasyon olarak nitilendirdi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Kabine toplantısından yaptığı konuşmada “Laçin Koridoru’nun kapatılması nihai hedefi yeni bir askeri tırmanış olan bir provokasyondur ve askeri tırmanma senaryosu geliştirenler açısından arzu edilen adımlar uygulanmamalıdır.

Bu provokasyon ve gerilimi tırmandırmanın amaçlarından biri, Bakü ile Stepanakert arasındaki siyasi ve resmi diyaloğa duyulan bariz ihtiyacı gizlemek ve gündemden uzaklaştırmaktır. Bu provokatif sorunun çözümüne katkı sağlayacak adımlar atılmamalıdır.” ifadelerini kullandı.

Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ’daki insani krizin uluslararası görünürlüğünü artırmak ve çeşitli durumlarda tartışma konusu yapmak için diplomatik servis, tüm kurum ve dış ilişkilere sahip çevrelerin çabalarını iki katına çıkarması gerektiğini düşünüyor.

Ermenistan Kamu Radyosu