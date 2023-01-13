Fanatik Yahudi yerleşimciler Kudüs’te Ermeni kilisesi duvarına ırkçı yazılar yazdı

Fanatik Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Ermeni kilisesinin duvarına ırkçı ifadeler yazdı.

Mücahit Aydemir

Filistin Yönetimine bağlı Kiliseler Yüksek Başkanlık Komitesinden yapılan açıklamada, fanatik Yahudiler tarafından önceki gece Ermeni Patrikhanesine yönelik ırkçı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırının kınandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İşgal altındaki Kudüs’teki Ermeni Patrikhanesinin duvarlarına günahkâr ellerle, ‘Araplar, Ermeniler ve Hristiyanlar için intikam ve ölüm’ cümleleri yazılarak fanatik dindar yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen ırkçı saldırı, nefret söylemi ve çirkin kışkırtmaların kaçınılmaz bir sonucudur.”

Açıklamada, söz konusu saldırıdan Başbakan Binyamin Netanyahu ve aşırı sağcı hükümet ortaklarından Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in öncülük ettiği İsrail’in yeni hükümetinin “ırkçı-sömürgeci” politikalarının sorumlu olduğu vurgulandı.

İki hafta içinde ikinci saldırı

Bu arada söz konusu saldırının, yine Doğu Kudüs’teki Protestan mezarlığına gizlice giren Yahudi yerleşimcilerin 30’dan fazla mezarı tahrip ettiği ırkçı saldırıdan günler sonra yaşanması dikkati çekti.

Güvenlik görüntülerine yansıyan görüntülere göre, yılbaşı tatili olan 1 Ocak Pazar günü Sion Tepesi’nde yer alan Protestan mezarlığına gizlice giren, ‘kipa’ ve ‘tallit” giyen 2 Yahudi yerleşimci, tarihi kabirlerdeki mermer haç sembollerini kırarak, ikonlara zarar vermişti.

Mezarlıktan sorumlu Kudüs Piskoposluk İdaresi, Yahudi yerleşimciler tarafından bu tür saldırıların daha önce de defalarca yaşandığını belirterek, olayı sert bir dille kınamıştı.

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’te Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerinin yanı sıra Hristiyan kutsal mekanları ve din görevlileri de sık sık fanatik Yahudi yerleşimcilerin saldırı ve tacizlerine maruz kalıyor.

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/fanatik-yahudi-yerlesimciler-kudus-te-ermeni-kilisesi-duvarina-irkci-yazilar-yazdi/2786717