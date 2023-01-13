Ermenistan’dan Kıbrıs’a ihracat 211 kattan fazla arttı

Ermenistan’dan yapılan ihracat bir önceki yılın 11 ayında yüzde 75.2 arttı, ihraç edilen hemen her tür üründe büyüme gözlendi, bazı ülkelere ihracat birkaç kat arttı, örneğin Kıbrıs’a yapılan ihracat Ocak-Kasım 2022’de 211 kattan fazla arttı .

Ermenistan İstatistik Komitesi tarafından yayınlanan verilere göre Ocak-Kasım döneminde en fazla ihracat 211.4 kat artarak 4 milyon 757.6 bin dolar ile Kıbrıs’a, ardından 14.1 kat artarak 1 milyon 324.2 bin dolar ile Yunanistan’a, Birleşik Arap Emirlikleri’ne ihracat 7,1 kat artarak 479 milyon 220.5 bin dolar oldu. Rusya, Belarus ve Kırgızistan’a ihracat 2.7 kat arttı. Litvanya, Gürcistan, İran, İngiltere ve Kore’ye yapılan ihracatta da önemli artış kaydedildi.

Ancak Ocak-Kasım döneminde en fazla ihracat 2 milyar 68 milyon 91 bin dolar ile Rusya’ya, ardından 479 milyon 220.5 bin dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri’ne, ardından 329 milyon 806.9 bin dolar ile Çin’e yapıldı.

Genel olarak Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerine 2 milyar 155 milyon 706.2 bin dolar, diğer BDT ülkelerine 38 milyon 318.3 bin dolar ve AB ülkelerine 717 milyon 240.6 bin dolar değerinde mal ihraç edildi.

Ermenistan Kamu Radyosu