Ermenistan kendi topraklarından yabancı bir yol sağlamayacak

Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alen Simonyan, gazetecilere verdiği demeçte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in açıklamalarına değinerek Ermenistan’ın, egemen topraklarından ikinci, üçüncü veya dördüncü bir ülkeye hiçbir yabancı karayolunun yer vermeyeceğini açıkladı.

Aliyev birkaç gün önce düzenlediği basın toplantısında, Ermenistan sınırı çizmek istemezse sınırın Azerbaycan’ın gerekli gördüğü yerden geçeceğini ileri sürmüştü.

“Vatandaşların geri kalanı gibi gelip geçsinler. Belki de bu savaş durumunu, tarihi göz önünde bulundurarak, pasaport kontrolünü veya tescili yapmak için üçüncü bir ülkeyi görevlendirebiliriz. Ama bunlar teknik konular. Barış arzusu varsa, Ermenistan barışa hazırdır ve bunu defalarca dile getirmiştir.

Ermenistan Kamu Radyosu