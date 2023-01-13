Azerbaycan hesap vermeli

Artsakh’ın (Dağlık Karabağ) Azerbaycan tarafından Laçin Koridoru’nu kapatarak abluka altına alınması, sadece Ermeni halkının değil, tüm medeni ve gelişmiş dünyanın sorunudur. Artsakh’ın yeni atanan Dışişleri Bakanı Sergey Ghazaryan, şu ifadeleri “Bir ay ablukada” başlığı ile yapılan Stepanakert-Yerevan çevrimiçi görüşme sırasında dile getirdi.

Artsakh’a dönemeyen vatandaşların çoğunlukla Goris’te ve Yerevan’da bulunuğunu aktaran Dışişleri Bakanı Ghazaryan, Ermenistan hükümeti tarafından oluşturulan çalışma grubuyla sorunlarını çözmek için aktif çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Uluslararası tepkiden bahseden Ghazaryan, BM Güvenlik Konseyi’nin 20 Aralık’ta Ermenistan’ın başvurusu üzerine gerçekleştirdiği acil oturumunu, Azerbaycan’ın ablukayı durdurması için somut tutumların dile getirildiği hatırlattı.

Ghazaryan, “Fransa, ABD, İrlanda ve diğer ülkeler, uluslararası kuruluşlar tarafından somut tutumlar dile getirildi. Ana mesajımız şudur: Artsakh’ın ablukası sadece Ermeni halkının sorunu değildir. Bu, tüm medeni ve gelişmiş dünyanın sorunudur.” sözlerini sarf etti.

“Azerbaycan hesap vermelidir. Ne o zaman ne de şimdi uluslararası toplum, Azerbaycan ve Türkiye’nin apaçık suçlarına rağmen etkili adımlar atmadı. Aksine AB’nin temsil ettiği Batılı ülkeler çifte standart göstererek Azerbaycan’ı “güvenilir ortak” ilan ettiler.” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu