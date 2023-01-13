Azerbaycan, Artsakh halkını terörize etmek için altyapıdaki güvenlik açığını kullanıyor

Artsakh Ombudsmanı Geğam Stepanyan, facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Azerbaycan’ın, kuşatma altındaki Artsakh halkına terör estirmek ve onlara daha fazla acı çektirmek için altyapıdaki savunmasızlığı kullandığını ifade etti.

Ombudsman’ın yazılı açıklaması şöyle:

“Ombudsman Ofisi’nin topladığı bilgilere göre, 12 Ocak günü saat 15.30 sıralarında Azerbaycan tarafı, Ermenistan Cumhuriyeti’nden Artsakh’a giden iletişim kablolarını Şuşi bölümünde (ablukanın olduğu yerde) kasten keserek Artsakh’ın tamamında telekomünikasyon ve sabit internete erişimi kesintiye uğrattı.

Artsakh’a gelen altyapıların Azerbaycan kontrolündeki topraklardan geçmesinden yararlanan Azerbaycan tarafı, hayati önem taşıyan altyapıların çalışmalarını kasıtlı olarak felç ediyor: Bunun açık kanıtı, 9 Ocak’tan itibaren yüksek voltajlı elektrik kablolarının eski haline getirilmesini engelleyen gaz arzındaki kesintiler (Mart 2022, Aralık 2022), Artsakh topraklarında internet ve mobil iletişimde periyodik kesintiler.

Artsakh’ın tam kuşatma koşullarında, bu alt yapısal sindirme yöntemi, Artsakh’ın sivil nüfusuna daha fazla acı çekmeyi ve Artsakh’ta dayanılmaz insani koşullar yaratmayı amaçlıyor.

Azerbaycan’ın davranışı insan hakları gündemine, insani değerlere ve medeniyete hakarettir. Devletler ve uluslararası yapılar ve başta AGİT Minsk Grubu eşbaşkan ülkeleri, RUSYA FEDERASYONU, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ve FRANSA, Azerbaycan’ın cezai müsamahasına ve cezasızlığına son vermekle yükümlüdür.”

Ermenistan Kamu Radyosu