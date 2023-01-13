Avrupa Halter Şampiyonası ilk defa Ermenistan’da yapılacak

Bu yıl Avrupa Büyükler Halter Şampiyonası ilk kez Ermenistan’da yapılacak. Avrupa Spor Federasyonu, turnuvanın tarihlerini onayladı.

Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 2023 Avrupa Şampiyonası’nın açılış töreni 14 Nisan’da Yerevan K. Demirchyan’ın adını taşıyan spor konser kompleksinde yapılacak.

Performanslar da 15-23 Nisan tarihlerinde spor konser kompleksinde düzenlenecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/01/13/Avrupa-Halter-Şampiyonası-Ermenistan/242399