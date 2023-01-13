Artsakh’ın ablukası sadece Ermeni halkının sorunu değil, tüm medeni ve gelişmiş dünyanın sorunudur

Artsakh’ın (Dağlık Karabağ) Azerbaycan tarafından Laçin Koridoru’nu kapatarak abluka altına alınması, sadece Ermeni halkının değil, tüm medeni ve gelişmiş dünyanın sorunudur. Artsakh’ın yeni atanan Dışişleri Bakanı Sergey Ghazaryan, şu ifadeleri “Bir ay ablukada” başlığı ile yapılan Stepanakert-Yerevan çevrimiçi görüşme sırasında dile getirdi.

Artsakh’a dönemeyen vatandaşların çoğunlukla Goris’te ve Yerevan’da bulunuğunu aktaran Dışişleri Bakanı Ghazaryan, Ermenistan hükümeti tarafından oluşturulan çalışma grubuyla sorunlarını çözmek için aktif çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Uluslararası tepkiden bahseden Ghazaryan, BM Güvenlik Konseyi’nin 20 Aralık’ta Ermenistan’ın başvurusu üzerine gerçekleştirdiği acil oturumunu, Azerbaycan’ın ablukayı durdurması için somut tutumların dile getirildiği hatırlattı.

Karabağ Dışişleri Bakanı, “Fransa, ABD, İrlanda ve diğer ülkeler, uluslararası kuruluşlar tarafından somut tutumlar dile getirildi. Ana mesajımız şudur: Artsakh’ın ablukası sadece Ermeni halkının sorunu değildir. Bu, tüm medeni ve gelişmiş dünyanın sorunudur.” sözlerine ekledi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/01/13/Artsakh-Ermeni-Laçin-Azerbaycan/242357