19 Ocak’ta aynı yerde

Gazetemizin kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hrant Dink katledilişinin 16. yılında anılıyor. 19 Ocak Perşembe günü saat 15.00’te eski Agos bürosu önünde anma töreni var. Ayrıca çeşitli anma etkinlikleri de düzenleniyor.

19 Ocak günü saat 15.00’te Hrant Dink’in vurulduğu yerde, eski Agos bürosu- yeni 23,5 Hafıza Mekanı önünde anma için buluşulacak. Anmayı düzenleyen Hrant’ın Arkadaşları İnisiyatifi şu duyuruyu yaptı:

“Seninleyiz Ahparig. Buradayız! İnadın, umudun, cesaretin bizimle. 19 Ocak 2023’te, saat 15.00’te, yine 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı önünde, onu vurdukları yerde Hrant Dink’i anıyoruz”

Ayrıca 12 Ocak Perşembe günü Pangaltı Nostalji Kitap Kafe’de bir panel düzenlenecek. Bülent Aydın, Yıldız Önen ve Ferhat Bakırcıoğlu’nun konuşmacı olduğu etkinlik saat 19.30’da başlayacak.

Berlin’deki Maxim Gorki Tiyatrosu da her yıl olduğu gibi bu yıl da Hrant Dink’i anıyor. Yerel saatle 20.30’da başlayacak etkinlikte Ümit Kıvanç’ın “Hafıza Yetersiz-Hrant Dink İçin Bir Film” başlıklı çalışması izlenecek. Ümit Kıvanç ayrıca on-line bağlantı ile etkinliğe katılacak, filmin oluşum süreci hakkında konuşacak.

21 Ocak Cumartesi günü Kanada Ottawa’da da bir anma etkinliği düzenleniyor. Yerel saatle öğleden sonra 15.30’da başlayacak etkinlik Ottawa Main Library’de. Cihan Erdal’ın konuşmacı olduğu etkinlikte Ömer Ongun ve Silvia Haltrop’un dans gösterisi ve Mehmet Fatih Güden’in film gösterimi de yer alacak.

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi ve SolFaSol dergisi tarafından düzenlenen etkinliğin başlığı ise “Son Gelişmeler Işığında Hrant Dink Cinayetini Yeniden Konuşmak”. 19 Ocak’ta gerçekleşecek etkinliği yer ve saati ilerki günlerde duyurulacak.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/28014/19-ocak-ta-ayni-yerde