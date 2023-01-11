TFF Patrik Maşalyan’ı Ermenistan- Türkiye maçına davet etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Murat Aksu başkanlığındaki heyet, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ı ziyaret etti.

TFF’den yapılan açıklamaya göre, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde A Milli Takım ile Ermenistan arasında oynanacak maç öncesinde gerçekleşen ziyarette TFF Başkan Vekili Murat Aksu ve TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez yer aldı. Görüşmede Luys TV yöneticisi Aram Kuran da hazır bulundu.

TFF heyeti, Patrik Maşalyan’ı 25 Mart’ta Ermenistan’da oynanacak karşılaşmaya davet ederek, günün anısına A Milli Takım forması takdim etti. Murat Aksu ve Ali Düşmez, milli maçta barışın, kardeşliğin ve dostluğun hakim olması temennisinde bulundu, Noel Yortusu vesilesiyle Patrik Maşalyan ve Ermeni cemaatinin bayramını kutladı.

Hatırlanacağı üzere Türkiye EURO 2024 Elemeleri’nde D grubunda Hırvatistan, Galler, Letonya ve Ermenistan ile eşleşti.

İki ülke arasındaki ilk maç 25 Mart’ta Ermenistan’da oynanacak. Rövanş maçı 8 Eylül’de Türkiye’de oynanacak.

Türkiye ve Ermenistan 2010 Dünya Kupası Elemeleri’nde de aynı grupta mücadele etmişti. Ermenistan’daki maça dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye’deki maça da dönemin Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan katılmıştı. Protokoller sürecine rastlayan maçlar nedeniyle dönem, “Futbol Diplomasisi” olarak literatüre geçmişti.

Agos