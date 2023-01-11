Paşinyan hangi durumda barış anlaşmasını imzalamayacağını açıkladı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan düzenlediği basın toplantısında “barış anlaşmasını imzalamayı reddedecek, eğer bu metin Ermenistan devletinin çıkarlarına uymuyorsa” dile getirdi.

Başbakan, Ermenistan’ın çıkarlarına uygunsa barış belgesini imzalamaya hazır olduğunu bir kez daha duyurdu.

“Masada imzalaya hazırlanacağımız bir kağıt varsa, bu kötü değil, iyi bir haber olacak, çünkü bu, sonunda Ermenistan Cumhuriyeti’nin çıkarlarının korunduğuna inandığımız bir noktaya gelmeyi başardığımız anlamına geliyor. Artık sorun sadece makalenin içeriği değil, o içeriği uygulama mekanizmasıdır. 9 Kasım’da imzalanan bir belgemiz var ama gerçek şu ki bugün uygulanmıyor.” ifadelerini kullandı.

Bir anlaşmanın imzalanabileceğini, ancak hükümlerinin uygulanması için herhangi bir mekanizma yoksa, imzanın hemen ardından yeni bir askeri tırmanma meydana gelebileceğini kaydetti.

Ermenistan Kamu Radyosu