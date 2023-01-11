Mirzoyan: Azerbaycan Laçin Koridoru rejimini ön koşulsuz olarak yeniden sağlanmak zorunda

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Karen Donfried ile 10 Ocak’ta telefon görüşmesi yaptı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Ararat Mirzoyan, Dağlık Karabağ’ı Ermenistan’a ve dış dünyaya bağlayan tek yol olan Laçin Koridoru’nun Azerbaycan tarafından 12 Aralık 2022’den itibaren kapatılması sonucunda Dağlık Karabağ’da her geçen gün kötüleşen insani durumu muhatabına sundu.

Azerbaycan’ın eylemleriyle 9 Kasım 2022 tarihli üçlü açıklamasını ağır biçimde ihlal ettiği vurgulandı.

Dışişlerinin açıklamasında, “Ermeni tarafı, Azerbaycan tarafının Laçin Koridoru’nu kapatmakla ilgili iddia edilen çevresel gerekçelerinin ve suçlamalarının yanlış olduğunu kaydetti. Bakan Mirzoyan, Azerbaycan’ın Kasım ayı üçlü deklarasyonuyla kurulan Laçin Koridoru rejimini hiçbir önkoşul olmaksızın yeniden tesis etmekle yükümlü olduğunu kaydetti.” ifade edildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı muhatabına Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi sürecindeki son gelişmeleri de sundu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/01/11/Mirzoyan-Azerbaycan-Laçin-Koridoru/242217