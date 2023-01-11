Hrant Dink’e adanmış “Hafıza Yetersiz” filmi Kadıköy’de gösteriliyor

Yazar ve yönetmen Ümit Kıvanç’ın geçen yıl izleyicilerle buluşan çalışması “Hafıza Yetersiz- Hrant Dink İçin Bir Film” 11 Ocak Çarşamba günü Kadıköy’de gösteriliyor.

AGOS gazetesinin kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hrant Dink’in katledilişinin 16. yıldönümü olan 19 Ocak yaklaşırken çeşitli anma etkinlikleri de düzenleniyor.

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Yazar ve yönetmen Ümit Kıvanç, Hrant Dink’in sözlerinden yola çıkarak yaklaşık bir saatlik bir filmi geçen yıl tamamlamış ve film çeşitli mecralarda izleyiciler ile buluşmuştu.

11 Ocak Çarşamba günü film Kadıköy’de gösterilecek ve Ümit Kıvanç’ın da katıldığı bir söyleşi gerçekleştirilecek.

“Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe” inisiyatifinin düzenlediği etkinlik Söğütlüçeşme Cad. Kalem Sokak, Arif Bey İşhanı Kat:3 adresinde saat 19.30’da başlayacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/01/11/Hrant-Dink-Hafıza-Yetersiz-Kadıköy/242214