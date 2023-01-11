Eski kral Konstantin öldü

Evren Dede

Yunanistan eski kralı Konstantin 83 yaşında vefat etti.

Son birkaç ayda ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalan ve yakın zamanda koronavirüse de yakalanan Konstantin’in durumunu önemli ölçüde kötüleşmişti.

Daha önce Ocak 2022’de de koronavirüse yakalanan eski kral, Aralık 2021’de ise zatürree ile hastaneye kaldırılmıştı.

Hükümet, Konstantin Glixburg’un cenaze töreninin devlet töreni olmadan yapılmasına karar verdi. Cenaze töreninin yapılacağı tapınakla ilgili ise açıklama bekleniyor.

Hükümetin Çarşamba sabahı düzenlenen bakanlıklar arası bir toplantının ardından duyurduğu gibi, eski Kral Konstantin, Tatoi’deki atalarının yanına gömülecek.

İlgili duyuruya göre, Konstantin Glixburg’un cenazesinin kaldırılacağı kilise, hükümet ve ailesi arasında yapılacak istişare sonucunda belirlenecek.

Edinilen bilgiye göre, cenaze töreninin Metropoli’de yapılmasına karar verilirse, o zaman tören halka açık olmayacak.

Hükümet ayrıca cenazede Kültür ve Spor Bakanı Lina Mendoni tarafından temsil edileceğini, cenazeye katılacak yurt dışından yetkililer için Protokol’ün öngördüğü tüm prosedürlerin uygulanacağını da duyurdu.