Çocuklara cinsel istismardan hüküm giyen ve ardından beraat eden Kardinal George Pell, 81 yaşında öldü

Papa Francis’in Vatikan maliye şefi olarak görev yapan ve çocuklara cinsel tacizden hüküm giyen en kıdemli Katolik din adamı olduktan sonra beraat eden muhafazakar teolog Kardinal George Pell, Salı günü Roma’da öldü. 81 yaşındaydı.

Ölümü, haleflerinden biri olan Melbourne başpiskoposu Peter Comensoli tarafından doğrulandı ve kardinalin kalça ameliyatı geçirdikten sonra kalp komplikasyonlarından öldüğünü söyledi. Kardinal Pell, geçen hafta Fahri Papa 16. Benedict’in cenazesine katılmak üzere Roma’daydı.

Kardinal Pell, bir jüri tarafından 2018’de 1990’larda şehrin başpiskoposuyken Melbourne’deki bir katedralde iki genç koro çocuğuna saldırmaktan suçlu bulunmasının ardından, memleketi Avustralya’da hücre hapsinde bir yıldan fazla bir süre geçirdi. Mahkûmiyeti, 2020’de bir üst düzey Avustralya mahkemesi tarafından bozuldu.

Kardinal, beraat ettikten sonra bile Avustralya’da ve kilisede kutuplaştırıcı bir figür olarak kaldı. Muhalifleri için taciz krizinin bir simgesiydi. Destekçileri için o, kilisenin düşmanları tarafından hedef alınan bir günah keçisiydi.

Papa 16. Benedict cenazesi, eski ritüeller ve yeni emsallerin bir karışımı

Sidney başpiskoposu olarak da görev yapan Kardinal Pell, çocuklara yönelik cinsel istismar kurbanlarını tazmin etmek için dünyanın ilk programlarından birini başlattı. Ancak eleştirmenler, kurbanların medeni hukuk davası hakkından feragat etmelerini gerektiren programı onları susturmak için kullanarak bir gizlilik kültürüne başkanlık ettiğini söylüyor.

Kraliyet Komisyonu olarak bilinen üst düzey bir Avustralya soruşturması, 2013’te Katolik Kilisesi ve diğer kurumlarda çocuklara yönelik cinsel istismarı soruşturmaya başladı. Kardinal’in 1970’lerde din adamlarının çocukları taciz ettiğinden haberdar olduğunu ancak bunu önlemek için yeterli adımları atmadığını ortaya çıkardı.

Kardinal, 2016’daki soruşturmaya, 1970’lerde ve 1980’lerde kilise tarafından mahalleden mahalleye taşınan ve daha sonra çocuklara cinsel tacizde bulunmaktan düzinelerce hüküm giymiş bir rahip olan Gerald Ridsdale’in suçlarının gerçek olup olmadığını bilmediğini söyledi. ortak bilgi.

Kardinal Pell soruşturmaya “Bu üzücü bir hikaye ve benim pek ilgimi çekmedi” dedi . “Acı elbette gerçekti ve buna çok pişmanım, ancak Ridsdale’in işlediği kötülüklerin boyutuna dikkat çekmek için hiçbir nedenim yoktu.”

Kardinal Pell, avukatlarının Avustralya’ya seyahat edemeyecek kadar hasta olduğunu söylemesinin ardından, soruşturmaya Roma’dan video bağlantısıyla kanıt verdi. Pell, hipertansiyon, kalp hastalığı ve kalp fonksiyon bozukluğundan muzdaripti ve bir doktor, uzun süreli bir uçuşun sağlığı için tehlikeli olduğu sonucuna vardı.

George Pell, 8 Haziran 1941’de Avustralya’nın Victoria eyaletindeki bir altın madeni kasabası olan Ballarat’ta doğdu. Babası, pratik yapmayan bir Anglikan ve ağır sıklet boks şampiyonuydu. Annesi dindar bir Katolikti.

Gençliğinde Avustralya futbolu oynadı ve doğal atletizmi ve yükselen yapısı – boyu 1,80’in oldukça üzerindeydi – henüz gençken büyük bir kulüple sözleşme imzaladığını gördü. Bunun yerine bir din adamı kariyerine devam etmeyi seçti ve 1966’da Aziz Petrus Bazilikası’nda görevlendirildi.

Roma Katolik Kilisesi’nin saflarında hızla yükseldi, din adamlarının tarihindeki en güçlü Avustralyalı oldu ve kiliseyi yönettiğinde Papa Benedict’in ve daha sonra Papa Francis’in müttefiki oldu. (Benedict , 2008’de Avustralya’ya nadir bir ziyarette bulundu .)

Kardinal Pell, eşcinsel ilişkiler, kürtaj ve kadınların din adamlarındaki rolü dahil olmak üzere çağdaş sosyal meseleler hakkında katı görüşlere sahipti. Onu hapishanede ziyaret eden dindar bir Katolik olan eski başbakan Tony Abbott da dahil olmak üzere Avustralya’nın muhafazakar siyaset kurumuyla yakın bağlar kurdu .

2001 tarihli bir radyo röportajında ​​​​kardinal, boşanmayı düşünen çiftlere birlikte kalmaları için mali teşvikler sunulması gerektiğini önerdi. Aynı röportajda, kilisenin kadın rahiplere sahip olmasının “olasılığının” olmadığını söyledi . O zamanlar Avustralya tarihinin en çok hasılat yapan filmi olan Avatar filmini bir keresinde “eski moda pagan propagandası” olarak tanımlamıştı.

2002’de Kardinal Pell, kurban destek grupları tarafından “kürtaj, rahiplerin gençlere cinsel tacizde bulunmasından daha kötü bir ahlaki skandaldır” sözleriyle eleştirildi. Günler sonra Sydney Morning Herald tarafından sorgulandığında yorumdan geri adım atmadı , ancak orijinal ifadesinin kilisede cinsel istismarı kınamasını içermediği için bağlam dışı alıntılandığını iddia etti.

Kilisenin ahlaki öğretileri konusundaki katı muhafazakar duruşunun aksine, kardinal, 2014 yılında Papa Francis tarafından Vatikan’a alınan ve maliyesini elden geçirmekle görevlendirilen bir mali reformcuydu. Avustralya’daki ilk yıllarında bilediği şeffaflığa odaklanması, Vatikan’ın varlıklarını ve harcamalarını denetleme girişimleri konusunda kilise bürokrasisiyle karşı karşıya geldiğini gördü.

Kardinal Pell’in kariyeri, cinsel saldırı iddialarına karşı kendini savunmak için 2017’de Avustralya’ya döndüğünde fiilen raydan çıkmış olsa da, kitapları incelediği zamanının bir mirası, sarmal bir Vatikan yolsuzluk soruşturmasıydı.

Sağcı eski başbakan Abbott Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Kardinal Pell’in hapsedilmesini “çarmıha gerilmenin modern bir biçimi; itibar olarak en azından bir tür yaşayan ölüm.

2018 cinsel saldırı davasında , iddia makamı, o zamanlar 30’lu yaşlarında olan ve genç bir ailesi olan eski bir koro çocuğunun ifadesine dayandı. 2015 yılında başka bir eski koro görevlisi aşırı dozda uyuşturucudan öldükten sonra, iddia edilen suiistimalleri polise bildirdi. Diğer koro çocuğu, Kardinal Pell’e karşı kamuya açık suçlamalarda bulunmadı. (Ayrı bir cinsel istismar davası, yargılama başladıktan sonra savcılık tarafından düşürüldü.)

Adı kamuoyuna açıklanmayan Kardinal Pell’in suçlayıcısı, beraat kararına saygı duyduğunu ve sonucu kabul ettiğini söyledi. Çocuk cinsel istismarı davalarında, suçun tüm makul şüphelerin ötesinde işlendiği konusunda bir ceza mahkemesini tatmin etmenin zorluklarının altını çizdiğini söyledi.

O sırada yaptığı açıklamada, “Karşılanması çok yüksek bir standart – ağır bir yük” dedi. “Ancak sistemi sanıkların lehine değerlendirmek için ödediğimiz bedel, çocuklara yönelik birçok cinsel suçun cezasız kalması.”

Avustralya Katolik Üniversitesi’nden bir tarihçi olan Miles Pattenden, kardinalin “son derece kutuplaştırıcı bir figür” olduğunu ve geleneksel ahlakı savunduğu için Katolik Avustralyalıların bir azınlığı tarafından beğenildiğini söyledi.

Ancak birçok Avustralyalı, onu “çocukların cinsel istismarını örtbas etmede suç ortağı” olarak ve “şu anda hüküm giymiş tacizci rahiplerin bazılarının arkasında mantıklı olmayan bir dereceye kadar duran” bir adam olarak gördüğünü söyledi.

Kaynak: Çocuklara cinsel istismardan hüküm giyen ve ardından beraat eden Kardinal George Pell, 81 yaşında öldü