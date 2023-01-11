Azerbaycan, İran ile gerilimin ardından İsrail’e ilk kez büyükelçi atadı

Azerbaycan, sınır komşusu İran’la yaşanan gerginliğin gölgesinde, ikili ilişkilerin 30 yıldır devam ettiği İsrail’e ilk büyükelçisini atadı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev çarşamba günü, daha önce dışişleri ve eğitim bakanlıklarında görev alan Muhtar Memedov’u İsrail Büyükelçisi olarak atadığı cumhurbaşkanlığı kararnamesini imzaladı.

1990’lı yıllardan beri Azerbaycan başkenti Bakü’de elçilik bulunduran İsrail, Ermenistan ile Dağlık Karabağ konusunda yaşanan anlaşmazlıkta Azerbaycan’a diplomatik destek veriyor.

İsrail’in petrol ithalatının yüzde 40’ı Azerbaycan tarafından karşılanıyor. Cumhurbaşkanı Aliyev ile İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu, sürekli olarak iki ülke arasındaki güçlü ilişkileri vurguluyor.

Azerbaycan meclisi, İsrail ile Azerbaycan arasındaki yakın askeri ilişkilerden rahatsızlık duyan İran ile yaşanan gerginliğin ardından kasım ayında, ülkenin İsrail’de ilk büyükelçiliğini açmasına izin veren bir yasa geçirmişti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan geçtiğimiz yıl İsrail’i Azerbaycan ile gizli bir ittifak kurmakla suçlamıştı.

Bakü, Tahran’ın iddialarını reddederken İran Azerbaycan sınırında geniş çaplı askeri tatbikatlar yürütmüştü.

Bu süreçte Tahran ve Bakü’nün devlet medyasında da iki ülkenin birbirini hedef aldığı yayınlara yer verilmişti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, konuya ilişkin 5 Kasım 2022’de yaptığı açıklamada, “İran medyasında Azerbaycan aleyhine ifade edilen dostça olmayan bazı yorum ve görüşler bizi endişelendiriyor.” ifadelerini kullanmıştı.

İsrail’deki Azerbaycan Büyükelçiliği, yabancı delegasyonların çoğunluğunun bulunduğu Tel Aviv kentinde yer alacak.

Euronews