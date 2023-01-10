TFF’den Ermenistan maçı öncesi Ermeni Patrikhanesi’ne dostluk ziyareti

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Ermeniler 85. Patriği II. Sahak Maşalyan’a nezaket ziyaretinde bulundu.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde A Milli Takım ile Ermenistan arasında oynanacak maç öncesinde gerçekleşen ziyarette TFF Başkan Vekili Murat Aksu ve TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez yer aldı. Görüşmede Aram Kuran da bulundu.

TFF Heyeti, Maşalyan’ı 25 Mart’ta Ermenistan’da oynanacak karşılaşmaya davet ederek, günün anısına A Milli Takım forması hediye etti. Murat Aksu ve Ali Düşmez, milli maçta barışın, kardeşliğin ve dostluğun hakim olması temennisinde bulundu ve Noel Yortusu vesilesiyle Patrik Maşalyan ve Ermeni cemaatinin bayramını kutladı.

https://www.fanatik.com.tr/tffden-ermenistan-maci-oncesi-ermeni-patrikhanesine-dostluk-ziyareti-2316628