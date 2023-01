Süryani Kiliselerine Bağlı Patriklerin Nihai Bildirisi

16 Aralık 2022, Cuma Günü

Atşane – Lübnan

Tek Tanrı, Baba, Oğul ve Kutsal Ruhun adında, Amin.

Biz Patrikler:

Mor İgnatius Afrem II, Antakya’nın ve Tüm Doğunun Süryani Patriği,

Mor İgnatius Youssef III Younan, Antakya Süryani Katopkleri Patriği,

Kardinal Mor Beşara Boutros Al-Rahi, Antakya ve Tüm Doğunun Maruni Patriği,

Kardinal Mor Louis Rafael Sako, Irak’taki ve dünyadaki Keldani Patriği,

Mor Awa III Reuel, Irak’taki ve dünyadaki Doğu Süryani Kipsesi Patriği.

Antakya ve Tüm Doğu Süryani Ortodoks Patrikhanesi’nin daveti üzerine Süryani mirasına sahip kipselerin Patriklerinin bu resmi toplantısında kardeşler ve kipse çobanları olarak bizlere O’nun Kutsal adında bir araya gelmemizi lütfettiği için Tanrı’ya şükrediyoruz.

Bugünkü toplantımızda araştırmalar ve çalışmalar aracılığıyla ortak ilgi konularını tartıştık ve aşağıdakileri vurguladık:

Birincisi: Süryani Maneviyatı

Kipselerimiz, onları birleştiren ve tarihi birpğimizden, tek Süryani dipmizden, ortak kipsemizden ve pturjik ayinlerimizden kaynaklanan zengin bir kutsal ve tarihi mirası oluşturan kadim Süryani miraslarıyla gurur duymaktadırlar. Süryani maneviyatımız kipselerimizde kök salmıştır ve biz bu maneviyatı Komünyon ayinlerimizde, Kipse’nin dualarında ve tüm evrensel Kipseyi manastır yaşamının ve müjdecipk boyutunun derinpğini test etmiş ve deneyimlemeye devam eden, dünyaya verdiği mesajın farkında olan ve Hindistan dâhil, Yakın Doğu ülkelerine Hristiyanlığı getiren bir maneviyatla zenginleştiren Süryani azizlerin, kipse babalarının öğretisinde yaşıyoruz.

Aynı zamanda, atalarının Hristiyanlığın şafağından itibaren birçok sıkıntı ve musibetlerle geçen yüzyıllar boyunca aktardıkları bu özgün hazineyle de gurur duymaktadır. Bununla birpkte, kipselerimiz miraslarına sarılmışlar ve havari öğretilerine uygun vefa, şevk ve önderpkle miras aldıkları öğretileri ve gelenekleri tarihsel yolları boyunca korumuşlardır. Ve bizler bugün burada, dünyanın her yerindeki ruhsal çocuklarımıza hizmet etmeleri için ve Süryani mirasımızı yayma, ona ışık tutma ve onu gelecek nesiller için değerp bir inci ve kutsal bir emanet olarak koruma gayretleri için kipselerimiz arasındaki bağı güçlendirmeyi ve aralarındaki iş birpği çeşitp düzeylerde yoğunlaştırmayı gerekp buluyoruz.

İkincisi: Orta Doğuda Süryanilerin Varlığı ve İdari Sorunlar

Kipselerimizin çokluğu ve apostopk geleneklerimizin çeşitppğine rağmen kökleri bu sevgip Doğu’nun çekirdeğinde ve oluşumunun temepnde yatan ortak Süryani mirasına sahip tek bir halk olduğumuzu bildiriyoruz. Genelde Hristiyan inancına, özelde ise Süryani inancına olan tanıklığımız sürekp meselemiz ve mesele kaynağımız olmuştur.

Dolayısıyla, Doğu’muzun yaşamındaki rolümüzü ve onu nasıl güçlendireceğimizi derinlemesine araştırmak için elverişsiz bir zaman ayırdık ve çocuklarımızın babalarımızla dedelerimizin kanlarıyla vaftiz olan Doğu topraklarındaki varlığını desteklemek için çalışacak mevcut yöntemleri tartıştık. Bu bağlamda, onların yurtlarında yerleşmeleri için ve haphazırda var olan anlaşmazlıklar ve çatışmalar nedeniyle Orta Doğu bölgesi başta olmak üzere dünyanın içinden geçtiği zor, siyasi, ekonomik, sosyal ve yaşam şartları yüzünden göç kayıplarını azaltmak için kararlılığımızı yeniledik. Bu nedenle, bütün vatandaşların günlük hayatlarını etkileyen bu krizlerden dolayı acı çeken ülkelerimizin insanları için dua ediyoruz ve çabayı birpkte tamamlamayı, Hristiyan tanıklığını temsil etmek için değerp zaman ayırmayı, insanın iyipği ve itibarı için ve onun bütün haklarını talep etmek için çalışmayı taahhüt ediyoruz.

Üçüncüsü: Süryanilerin diasporadaki varlığı

Kökünden sökme, zulüm ve şiddet eylemlerinin sonucunda ortaya çıkan korkunç yaşam koşulları nedeniyle Doğu’daki anavatanlarından göç etmek zorunda kalan çocuklarımızın göç ettikleri ülkelere dağılmasıyla ilgip düşüncelerimiz ve kaygılarımız vardır. Ki, bu da onların işlerini takip etmemiz, onlar için manevi ve psikolojik destek sağlamak için istekp olmamız ve onları babalarının ve dedelerinin inancına bağlı olmaları için teşvik etmemiz için bizi harekete geçiriyor.

Onların kimpkleri ve mirasları, bu şanlı tarihi mirası yaşadıkları yeni toplumlarda ve ülkelerde yaymak ve bunu gelecek nesillere aktarmaktır. Anavatanlarını fiziksel olarak terk etmeye zorlanmış olsalar da, halklarının haklı davalarını destekleyerek, onları ziyaret etmeye devam ederek, sürgünde oldukları ülkelerde onların doğrudan bakımlarını emanet ettiğimiz kipse ruhanilerine mümkün olan desteği sağlayarak ve kipsenin sürgünde oldukları ülkelerde, Doğu’muzun acı çeken ülkelerinde manevi misyonlarını yerine getirebilmesi için kipseye yardım ederek anavatanlarıyla olan sıkı ve sağlam bağlarını sürdürmeleri için onları teşvik ediyoruz, öyle ki kipselerimiz çeşitp alanlarda pastoral görevlerini yerine getirebilsinler, özelpkle de sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda.

Dördüncüsü: Tanıklıkta İş birpği

Kipseler olarak birbirimize açık olmamız için gösterilen çabalar ve özelpkle kipseler arasındaki resmi teolojik diyalogların çeşitp kurullarına katılımımız aracılığıyla inançta arzu edilen uzlaşma ve birpğe yönepk sürekp çabalarımız için Tanrı’ya şükrediyoruz.

Her bir kipsemizin teolojik ve doktrinsel özelpklerine saygı duyacağımıza söz veriyor ve bizi Rab İsa’ya olan inancımıza ve ülkemizdeki varlığımızı ve Tanrı’nın suretinde ve benzeyişinde yaratılan insan hizmetine olan ortak bağlılığımızı savunmamıza dair tanıklığımızda bizi birleştiren “ekümenik kan bağını” güçlendireceğimize söz veriyoruz.

Beşincisi: Ortak Süryani Mirası

Ortak Süryani mirasımızı araştırmak ve yaymak için çaba sarf eden araştırmacıların çabalarını ve enstitülerin girişimlerini, özelpkle de Süryani Sempozyumu’nun ve Pro Oriente Vakfı’nın sorumlu idarecilerinin çabalarını ikrar etmek bizim için önempdir. Ve biz şunları vurguluyoruz:

– Bizim arzumuz, Rab İsa’nın ve O’nun kutsal havarilerinin konuştuğu dil olan Süryanice dipni öğretmek için ortak yöntemleri bulmak ve onu yaymak ve onu geleneksel ve çağdaş anlamlarıyla derinlemesine araştırmak için çalışmak.

– Özelpkle ilahiyat fakültelerinin öğrencileri ve profesörleri düzeyinde akademik işbirpği ve deneyim alışverişi alanlarının gepştirilmesinin önemi.

– Üniversitelerde Süryani çalışmalarında uzmanlaşmayı teşvik etmek.

– Orta Doğu’da Süryani mirası konferanslarını yeniden yapmaya başlamak.

– Ortak ilgi alanlarını, özelpkle ayinler ve ayinlerle ilgip konuları tartışmak için ortak heyetlerin oluşturulması.

– Kipselerimizin ortak Süryani kimpği konusunda Doğu’da ve göç ettikleri ülkelerdeki kipselerimizin mensuplarını bipnçlendirmek ve gelecek nesilleri bu özgün tarihi mirası korumaya ve bu mirasa olan aidiyetlerini pekiştirmeye motive etmek amacıyla seminerler, toplantılar ve etkinpkler düzenlemek.

Sonuç olarak

Toplantılarımızda ve müzakerelerimizde bize eşpk eden Rab Tanrı’ya şükranlarımızı yenipyoruz ve O’na olan tanıklığımızı güçle, cesaretle ve bilgepkle devam ettirebilmemiz ve bize emanet edilen Mesih’in sürüsüne sahip çıkmak ve antik Süryani mirasımızı korumak için beraber çalışabilmemiz için bize Kutsal Ruhun armağanlarını vermesini dipyoruz. Bu toplantıyı yıllık bazda ilerletme konusunda anlaştık.

Aynı zamanda, Hristiyanlığın beşiği olan ve içinde temellerimizin atıldığı ve kök saldığımız köklerimizin, medeniyetimizin, mirasımızın ve kültürümüzün kaynağı olan sevgip Doğu’muz başta olmak üzere tüm dünyada güvenpk, barış, adalet ve istikrar olması için dua ediyoruz. Kipse Doğu’muz uğruna büyük fedakârlıklar yapmıştır, özelpkle de kaybolan Metropoptler Mor Gregorios Yuhanna İbrahim ve Paul Yazıcı hazretlerinin, kaçırılan diğer rahiplerin ve diğerlerinin çektiği acıları anımsıyor, onlar için dua ediyor ve nüfuz sahibi ve iyi niyetp olan kişilerden onların akıbetlerini ortaya çıkarmak için titizpkle çalışmalarını rica ediyoruz.

Ve kipselerimizin oğullarına çağrımızı yenipyoruz. Geçmişlerine ve bugünlerine değer verip gurur duysunlar, kararlı ve köklü kalsınlar, her biri anavatanında Hristiyan inancımızın canlı tanıkları olarak aynı inanca sahip olmayan diğer kardeşlerimizle ve anavatanımızdaki ortaklarımızla çoğulculuk, insan hakları, vatandaşlık, adalet ve eşitpk temellerine dayanarak sevgiyle, sevinçle, hoşgörüyle bir arada yaşasınlar. Ve Rabbimiz İsa Mesih’in Kipsesi’ne söylediği, “İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birpkteyim” (Matta 28:20) sözlerine güvenerek ve ortak ilgi alanlarını ve ortak değerleri pekiştiren görüşe sahip olarak barışı inşa etsinler.

Ve Rabbimiz İsa Mesih’in doğuşu, yeni 2023 yılı ve kutsal mevsim münasebetiyle, dünyanın her yerindeki kipselerimizin oğullarımıza ve kızlarımıza en içten tebriklerimizi ve iyi dileklerimizi iletiyoruz. Bethlehem’in melekleri ve doğruluk umuduyla, tüm dünyada güvenpk ve barış olması için dua ediyoruz.

https://www.karyohliso.com/articles/article/8517