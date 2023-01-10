Le Figaro: Azerbaycanlı sözde aktivistler ısınmak için Bakü’ye gitti, onların yerine askerler

Fransız Le Figaro Dergisinin Müdür Yardımcısı Jean-Christophe Busson, Laçin Koridoru’nun kapatılmasının, Artsakh (Karabağ) Ermenilerine karşı savaşın ilk bölümü olduğunu ifade etti

Busson, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Sıfırın altında 20 dereceye kadar düşen hava sıcaklığında Azerbaycanlı sözde aktivist çevreciler ısınmak için Bakü’ye gitti. Onların yerine askerler duruyor. Maskeler düştü. Laçin Koridoru’nun kapatılması (28 gün boyunca) gerçekten de Artsakh Ermenilerine karşı savaşın ilk bölümüdür.”

Busson ayrıca paylaşımına fotoğraflar da ekledi.

Avec les températures descendues à -10°, les pseudo-activistes écolos azéris sont partis se réchauffer à Bakou. A leur place : des soldats. Les masques sont tombés : le blocage du corridor de #Lachin (depuis 28 jours !!) est bien 1 acte de guerre contre les #Armeniens d'#Artsakh. pic.twitter.com/CHeeOfquwr — J-Christophe Buisson (@jchribuisson) January 8, 2023

Hatırlanacağı üzere Artsakh’ı Ermenistan’a ve tüm dünyaya bağlayan Laçin Koridoru, 12 Aralık’tan bu yana kendilerini “çevre aktivisti” olarak tanıtan bir grup Azerbaycanlı tarafından kapalı tutuluyor. Azerbaycan, dünyanın çeşitli ülke ve kuruluşlarının koridoru açma çağrılarını göz yummaya devam ediyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/01/10/Le-Figaro-Azerbaycan-La%C3%A7in/242132