 İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ermenistan Dışişleri: Azerbaycan Ermeni tarafının önerilerine hala yanıt vermedi

2023-01-10

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vahan Hunanayan, Ermenistan merkezli Pastinfo’ya verdiği demeçte Azerbaycan’ın, Ermenistan tarafının Barış Antlaşması ile ilgili önerilerine henüz yanıt vermediğini açıkladı. 

Hunanyan, muhabirin sorusuna cevaben şunları kaydetti:

“Daha önce de açıkladığımız gibi, Aralık ayında Yerevan, Ermenistan tarafının ilişkilerin normalleştirilmesine dair belgeye ilişkin önerilerini Azerbaycan’a iletmiştir. Şu an itibariyle yanıt almadık.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/01/10/Ermenistan-Dışişleri-Azerbaycan-Ermeni/242123

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın