Ermenistan Dışişleri: Azerbaycan Ermeni tarafının önerilerine hala yanıt vermedi

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vahan Hunanayan, Ermenistan merkezli Pastinfo’ya verdiği demeçte Azerbaycan’ın, Ermenistan tarafının Barış Antlaşması ile ilgili önerilerine henüz yanıt vermediğini açıkladı.
Hunanyan, muhabirin sorusuna cevaben şunları kaydetti:
“Daha önce de açıkladığımız gibi, Aralık ayında Yerevan, Ermenistan tarafının ilişkilerin normalleştirilmesine dair belgeye ilişkin önerilerini Azerbaycan’a iletmiştir. Şu an itibariyle yanıt almadık.”
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/01/10/Ermenistan-Dışişleri-Azerbaycan-Ermeni/242123
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