Anıtlar Kurulu Fransız Yetimhanesi’nde inceleme yaptı, işlem yapmadı

Anıtlar Kurulu, Beyoğlu Belediyesi’nin el koyduğu ve tarihi eserlere zarar verdiği iddia edilen eski Fransız Yetimhanesi’ndeki çalışmaları incelemek için heyet gönderdi. Heyet işlem yapmadan ayrıldı.

Ferhat Yaşar

DUVAR – Beyoğlu Belediyesi, Sultan Abdülaziz’in 1866’da Fransız Katolik bir topluluk olan Daughters of Charity of Saint Vincent de Paul’e (Aziz Vincent de Paul’ün Hayırsever Kızları) adlı vakfa fermanla verdiği Fransız Yetimhanesi’ne 1 Haziran’da el koydu. Belediye, mahkeme süreci devam ederken yetimhanede ‘peyzaj çalışması’ gerekçesiyle yıkım başlattı.

SALONA İNEN MERDİVEN YIKILDI

Bahçede kepçelerle sürdürülen çalışmalarda birçok yere çukur kazıldı. Çalışmalar sırasında yetimhanede kalan çocukların tiyatro ve gösteri gibi sanat faaliyetlerinin yapıldığı tarihi salon ortaya çıktı. Salona inen merdiven kepçelerle parçalanırken çok sayıda çini seramik de gün yüzüne çıktı. Çalışma sırasında bunu fark eden belediye ekipleri ortaya çıkan çinilerin üzerini üzerine toprak atarak kapattı.

ANITLAR KURULU: ÖNEMLİ DEĞİL

Bunun üzerine harekete geçen Fransız Konsolosluğu, Anıtlar Kurulu’na başvurdu. Bugün dört kişilik bir heyet bahçede inceleme yaptı. Heyetin, inceleme sonrasında çukurları kastederek ‘Zaten üzeri kapandı, önemli değil’ diyerek binadan ayrıldığı ileri sürüldü. Fransız Konsolosluğu ise yine Anıtlar Kurulu’na bir dilekçe vererek bu kez kendileri inceleme yapmak için başvurdu.

Ne olmuştu?

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve ekibi, geçtiğimiz yıl mülkte bulunan Cemal Cinbiz’in yanına giderek binayı kendilerine devretmesini talep etti. Ancak Cinbiz, 56 yıllık kiracısı olduğu binanın Fransızlara ait olduğunu ve kirasını Fransız Büyükelçiliği’ne bağlı bir vakfa ödediğini belirterek bu teklifi reddetti. Olumsuz yanıt alan Yıldız iddiaya göre “Ben almasını bilirim” diyerek binayı terk etti. Kısa süre sonra belediye yetkilileri ile çok sayıda zabıta ve polis 1 Haziran sabahı baskın düzenleyerek binayı boşaltmak için harekete geçtiler. İstanbul 2. İdare Mahkemesi aynı gün yürütmeyi durdurma kararı vermesine rağmen zabıtalar Zanaat Atölyesi’ne girdi ve tahliyeye başladı.

Daha sonra Beyoğlu Belediyesi talebiyle defterdarlık tarafından binaya kayyım atandı. Fransız başkonsolosluğu, kararın iptali için mahkemeye başvurdu. Belediye ekipleri kartonpiyer kalıplarının yapıldığı atölyenin tüm malzemelerine el koydu. Yetimhane döneminden kalma sera ve merdiven demirleri söküldü.

4 katlı binada 1970’ten beri Fransa elçiliğine kira ödeyen Cemal Cinbiz, darp edilerek dışarı çıkartıldı. Kartonpiyer Müzesi’nde sergilenen kartonpiyer kalıpları zarar gördü. Bahçenin etrafını saran 250 metrelik demir korkuluklar ve bahçedeki sütunlar söküldü. Taşıma sırasında Cinbiz, tarihi değeri olan çok sayıda sandık ve parçanın kaybolduğunu öne sürerek hasarın büyük olduğunu aktardı. Son tahliye olayının ardından Fransa hükümeti inceleme yapmak için bir heyet gönderdi. Heyet incelemelerde bulunduktan sonra Beyoğlu Belediyesi’ne dava açtı. İlk duruşma 21 Şubat saat 10.20’de İstanbul 13. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülecek. Ancak belediye mahkeme öncesi çalışmalarına başlattı.

https://www.gazeteduvar.com.tr/anitlar-kurulu-fransiz-yetimhanesinde-inceleme-yapti-islem-yapmadi-haber-1597812