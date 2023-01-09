Yunanistan, Alaattin Çakıcı’nın vize talebini reddetti

Yunanistan makamları, Alaattin Çakıcı’nın Schengen vizesi başvurusunu reddetti. Çakıcı, sosyal medya hesabından 3 sayfalık açıklama yaparak tepki gösterdi.

DUVAR – Organize suç örgütü hükümlüsüyken “af”la tahliye edilen Alaattin Çakıcı, Yunanistan makamlarının Schengen vizesi başvurusunu geri çevirdiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden üç sayfalık açıklama yayınlayarak Yunanistan’a tepki gösteren Çakıcı, “Dünyayı 2,5 defa dolaşmış bir Türk vatandaşıyım” deyip, daha önce bulunduğu ülkeleri sayarak, vize başvurusunun reddedilme sürecini şöyle anlattı: “Son vize başvurusunda bulunduğumda mobil araç ile bir otelde parmak izlerimi ve biyometrik fotoğrafımı aldılar. Ve bana verdikleri söz, ‘bugün vizeni veriyoruz.’ Vizeni veren senin gözünün önünde kaşeyi vuracak. Sonra ne olduysa Fransa tarafından tahdit konduğunu Yunanlılar aracı firmaya söyletti. Sonra öğrendim ki vizeme ret kararını bu ruh hastası, Osmanlı’dan tarih süreci içerisindeki asırlar geçse de kilisenin ve Yunan politikasının bir haçlı ruhu kilisenin Müslüman Türklere karşı olarak genetik düşmanlığını silememiştirler…”

Yunanistan’ı hedef alan Çakıcı, “Unutmasınlar ki İstanbul’un nüfusu 2.5 Yunanistan kadardır. İstanbul halkı yellenirse Atina’da, Gümülcine’de, Kavala’da ve Sparta’da 15 şiddetinde deprem olur’ ifadelerini kullandı.

ABD’ye ilişkin değerlendirmeler de yapan Çakıcı, açıklamasını “Unutma okyanus ötesi! Bu millet ne Yunanlıya benzer ne Rusya’ya. Eski köprünün altından çok sular geçti. Ya bu aziz milletle dost olun ya da herif gibi düşman” diyerek tamamladı. (HABER MERKEZİ)

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