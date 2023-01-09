İranlı generaldan Azerbaycan’a gözdağı: İran’a karşı herhangi bir hamle kesin bir yanıt alacaktır

İranlı generaldan Azerbaycan’a gözdağı: İran’a karşı herhangi bir hamle kesin bir yanıt alacaktır

İSNA’nın bildirdiğine göre İslam Devrim Muhafızları Ordusu’ndan (IRGC) General Alirza Tanhoy, general Kasım Süleymani ölümünün 3’üncü yıldönümünde yaptığı konuşmada Azerbaycan’ı İran’a karşı herhangi bir hareketin kesin bir yanıt alacağı konusunda uyardı.

“Azerbaycan Cumhuriyeti, Ukrayna ve Saddam’ın hatalarını tekrarlamamalı ve İran İslam Cumhuriyeti’nin bölgede güçlü bir ülke olarak sınırlarının tehlikeye girmesine asla izin vermeyeceğini bilmelidir.” dile getirdi.

Tanhoy, İran ve komşu bölgelerini güvensiz hale getirmeye yönelik her adımın ardından İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerinin kararlı bir yanıt vereceğini vurguladı.

Ermenistan Kamu Radyosu